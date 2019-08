Jeux de mains

ALLAN ERWAN BERGER Je regardais la vidéo de Jean-Luc Mélenchon commentant le « nuancier » du ministère de l’intérieur, qui aligne les différentes catégories politiques à l’intérieur desquelles on fera rentrer les listes déclarées aux municipales. On s’aperçoit que la catégorie « union de la gauche » est resuscitée d’entre les morts, qu’une « union du centre » a le droit d’exister, mais que la catégorie « front de gauche » est interdite. Mélenchon décortique un peu ces bidouillages, et propose la thèse selon laquelle l’intention particulière de ce nuancier serait d’éparpiller les listes « front de gauche » en diverses catégories, de manière à ce que rien n’apparaisse de notre gauche de combat qu’à l’état de confettis. Bien. Mais là n’est pas le sujet de ce billet. Voici de quoi il sera question ici : pendant cette petite conférence de presse, je n’ai pu m’empêcher de remarquer que chaque fois que Mélenchon faisait, avec sa gestuelle, une figure un peu grimaçante, les appareils photos se déchaînaient en rafales bien serrées, tandis qu’ils se contentaient de cliqueter mollement ou pas du tout le reste du temps, particulièrement quand l’orateur prenait des poses nobles et sereines (là, on frôle le grand silence). Voici le déroulé de la déclaration, qui dure un petit quart d’heure. Chaque capture d’écran est légendée avec la transcription du bruit de fond qui accompagnait le moment saisi. Vous allez assister à deux pics d’activité photojournalistique.

clic… … … clitch… …

… … …

click

clikitchhrrrik! tchrrik tchrrik ! tritritri…

clitchi

tchi

…

TCHRÂÂÂ TCHRIIIIH KRRRATCH! KRATCH! BRRRR!

…

rrr…

roonfle… cli

…

Et cætera… On peut consulter le fichier source en cliquant sur ce lien, et vérifier que le silence est presque total quand Mélenchon ne grimace pas. LOLLE.