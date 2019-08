Le mariage des carpes et des lapins (Berger)

Municipales. Là où le PC a décidé de s’allier dès le premier tour avec les Socialistes, il faut bien qu’à gauche on fasse quelque chose. C’est le mariage des carpes et des lapins.

.

LE MARIAGE DES CARPES ET DES LAPINS

Allan Erwan Berger, 2014

Sous le soleil rose et palissant, blanchissant, blêmissant,

Du gouvernement,

Nos amies les carpes perdent leur latin :

« Malheur !

Appolon renie tout ce qu’il a dit.

Il nous fait avaler des vieux radis,

Des couleuvres, des boas, des ouistitis,

Tandis qu’il dorlote nos ennemis

Avec,

Horreur…

Des surimis.

Ça suffit !

Le beau vert de nos écailles s’en va,

Le rouge au front nous vient.

Ça ne se passera pas comme ça,

Allons voir chez les lapins. »

Pendant ce temps, dans les jardins

Des lapins,

L’herbe n’est plus autorisée

Qu’aux rares encore en état de payer,

Et le loyer

De tous les terriers

S’est envolé.

« Assez de se faire carroter, pigeonner,

Couillonner, tromper et mépriser.

Y’en a marre,

Prenons le pouvoir.

Oui mais tous seuls, on ne fait pas le poids,

Ma foi.

On va se faire plumer, peler, dépiauter…

— Écailler » ajoutent les carpes, qui viennent d’arriver.

« Mais tous ensemble, que ne pourrait-on faire ?

Lalilalaire ?

À bas les pêcheurs !

—Les goudronneurs !

—Les bétonneurs !

—Les gros menteurs !

— Vivent les étangs, vivent les jardins,

Vivent les carpes et les lapins ! »

C’est le mariage d’un peuple en rage,

Ça sent l’orage.

« À la mairie ! » disent les carpes,

« À la mairie ! » disent les lapins.

C’est le mariage d’un peuple, enfin,

C’est le mariage

Des carpes et des lapins.

La carpe est de racheljw, dans fish, 2012.

Le lapin est de kuba, dans Chinese new year, 2011.

Le tout est pris sur vector.me