Maintenant voilà pourquoi nous votons blanc ou nous nous abstenons…

Recherche menée par Robert Gil

Emmanuel Macron est notre président, on le sait depuis le premier tour. Au second tour, il obtiendra autour de 60% des suffrages exprimés et Lepen autour de 35%. Allez, 39% pour nous faire un peu peur.

Il faut être une sacrée nouille pour ne pas encore avoir fait cette arithmétique électorale et penser que Lepen a la moindre chance. L’élection de Macron s’est donc faite le 23 avril au soir et Macron lui-même vient de dire : il n’y a plus de gauche, plus de droite, il n’y a plus de front républicain, je veux que chaque personne qui vote pour moi adhère à ma vision de la France. Cette posture réfléchie, il peut se la permettre parce qu’imaginer Lepen s’approcher du score de Macron relève du phantasme de névrosé ou de l’hystérie collective, mais …lire la suite