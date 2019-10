Mediator! Irène Frachon «Femme» hors du commun

Source Les voix du Panda.

Quand des perquisitions sont menées dans une enquête judiciaire, le fruit de la pêche est exploité directement et versé au dossier. Toutes les parties prenantes de l’instruction peuvent y avoir accès. L’autre possibilité est de conserver les éléments recueillis dans les salles des scellés. Dans ce cas, les enquêteurs (généralement des policiers) analysent son contenu et réalisent des comptes rendus sur des procès-verbaux ensuite versés au dossier.

Une réalité bien différente

Dans l’affaire Médiator, ces fameux procès-verbaux indiquent quasiment tous que le contenu des écoutes téléphoniques de membres de l’Agence du médicament (Afssaps, devenue ANSM en 2012) ne peuvent pas aider l’enquête en cours. «Aucun élément susceptible d’intéresser la présente enquête n’a pu être relevé», écrit ainsi un capitaine de police un peu trop zélé, le 4 octobre 2013, à propos d’une écoute réalisée sur la ligne de l’ancien patron de l’Afssaps, Jean Marimbert

Or la réalité est bien différente. Sa femme l’appelle pour lui faire part de la conversation qu’elle a eue avec l’un des juges d’instruction après une perquisition à leur domicile. Elle explique à son mari qu’elle a raccompagné la greffière à son bureau, que l’intention des magistrats instructeurs n’est pas de lui nuire («tu auras un classement sans suite ou un non-lieu », écoute du 2 février 2012). Elle ajoute que ces derniers se sont même excusés d’avoir dû mener cette perquisition!

Ces interceptions réalisées à l’instar des perquisitions quatorze mois après le début de l’enquête judiciaire montrent par ailleurs que l’Agence avait été informée au préalable de la venue des enquêteurs. Celui qui en est alors le directeur général, Dominique Maraninchi, avait alerté certains des hauts dirigeants.

Les interceptions téléphoniques révèlent que les gendarmes ont fait des saisies à minima.

À tel point que le personnel de l’ANSM s’en étonne. Ainsi, l’une des responsables se demande pourquoi sur les 1000 e-mails contenus dans son ordinateur concernant le Médiator, seuls trois ont été saisis.

La molécule de Servier

Le médicament a été mis sur le marché en 1976 par Servier. Il le restera jusqu’en novembre 2009. Pendant toute sa commercialisation, plus de 5 millions de Français en ont consommé. Cinq jours avant sa suspension, l’Afssaps autorisait pourtant la vente de ses génériques produits par Mylan et Qualimed. La molécule de Servier doit sa fin au Dr Irène Frachon, pneumologue du CHU de Brest.

Elle met au jour ses effets secondaires: des atteintes des valves cardiaques, appelées valvulopathies. Quand le Mediator est retiré, il n’y a aucune alerte concernant la nécessité d’un suivi cardiologique. Rien. Début juin 2010, Le Quotidien du médecin dont le directeur de la publication est Gérard Kouchner, frère de l’ancien ministre de la Santé publie un communiqué de l’industriel: «À ce jour, aucun lien de causalité direct n’a été démontré entre la prise du médicament et les valvulopathies.»

Le 10 juin, le Dr Frachon sort un livre intitulé Médiator, combien de morts ?

Et c’est la réponse à cette question entre 500 et 1000 morts qui lanceront véritablement l’affaire. Une enquête préliminaire sera ouverte le 19 décembre 2010, suivie d’une information judiciaire avec trois magistrats le 18 février 2011.

Une armée d’experts pour Servier

« Ce médicament a causé des drames, nous ne le nions pas, plaide un porte-parole de l’entreprise. C’est pourquoi dès 2011, nous avons proposé un fonds d’indemnisation. L’Etat a d’abord tergiversé, puis l’a mis en place. » A ce jour, 3 762 patients ont été dédommagés par Servier pour un montant total de 164 millions d’euros. Un record en France. « Nous attendons ce procès avec impatience. Il va nous donner l’occasion de démontrer qu’il n’y a pas eu de tromperie de notre part », ajoute le représentant de ce groupe prospère, qui compte 22 000 collaborateurs dans le monde, dont 5 000 en France, et réalise un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros.

Pour défendre sa cause, Servier a fait appel à une armée d’experts. « Ils vont pouvoir exposer des arguments scientifiques qui n’ont jamais été entendus lors de cette instruction menée très à charge.»

La sécurité sanitaire mise en cause

Le procès sera aussi celui du fonctionnement de la haute administration de la santé et de ses relations parfois incestueuses avec l’industrie pharmaceutique. L’ex-Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé (Afssaps) se retrouve, elle aussi, par ricochet, sur le banc des accusés, pour ne pas avoir vu, ou su, retirer un produit dangereux, alors qu’elle en avait le pouvoir. Rebaptisée l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), la loi l’a dotée d’un nouveau fonctionnement. « Les règles de déontologie et de gestion des conflits d’intérêts sont plus exigeantes en vue d’une parfaite transparence », précise-t-elle. Désormais, elle ne reçoit « aucun financement des industries de santé qui, par ailleurs, ne participent à aucune instance de gouvernance ». Suffisant pour convaincre les juges ?

Réponse en avril 2020 ?

Non pas avant septembre voir plus tard en 2020 ou 2021.

A suivre

Patrick Placide JUAN