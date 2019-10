Palestine – Rassemblement à Paris le samedi 26 octobre 2019

http://mai68.org/spip2/spip.php?article4570

Tout d’abord un petit mot pour dire que nous nous félicitons du succès de l’initiative européenne qui vise à aller demander que la CPI (Cour Pénale Internationale, basée à La Haye) fasse son travail concernant les dossiers de plaintes déposées par les victimes palestiniennes contre les criminels de guerre israéliens et leurs crimes contre l’humanité.

Le nombre de signataires et de participants ne cesse d’augmenter (http://www.europalestine.com/spip.p…).

Et déjà de nombreux cars sont prévus au départ de différentes villes le vendredi 29 novembre, Journée Internationale de Solidarité avec le Peuple Palestinien.

Ainsi, sans compter les très nombreux covoiturages, au minimum deux cars partiront de Paris, un car de Lille, deux cars de Bruxelles, pour faire l’aller-retour dans la journée, et participer au grand rassemblement de 14 H à 17 H devant la CPI.

Inscrivez-vous si ce n’est pas encore fait, et dites à vos amis de s’inscrire !

Le coût du déplacement est très modique (entre 10 et 30 euros aller-retour, selon la distance).

De nombreux amis du sud et de l’ouest de la France, ou encore d’Italie, ont choisi de faire escale à Paris le jeudi soir, et de profiter des cars parisiens le lendemain matin : ambiance garantie !

→ Plus d’infos sur les horaires, les possibilités d’hébergement… en contactant : denhaag.11.29@icloud.com

RASSEMBLEMENT À PARIS CE SAMEDI 26 OCTOBRE

Merci à celles et ceux qui peuvent nous rejoindre à la Fontaine des Innocents (sortie du Forum des Halles, angle rue Berger et rue Pierre-Lescot) ce samedi de 14 H à 17 H pour informer la population sur cette action européenne, mais aussi sur la situation dramatique, notamment sur le plan sanitaire (90 % des médicaments essentiels introuvables) dans la bande de Gaza assiégée, et cible des tueurs en série israéliens tous les vendredi. Nous parlerons aussi de la longue grève de la faim engagée par des Palestinien(ne)s en détention « administrative », dans le silence le plus total de nos médias.

HONTE À PUMA !

Le 26 octobre sera également une journée internationale de boycott de la marque PUMA, seul sponsor international de l’apartheid israélien en matière de football, et nous en profiterons pour le rappeler.

→ Video de notre nouvelle action PUMA à Paris (3mn) :

https://youtu.be/KbOG8Qo0EUc

N’hésitez pas à la faire circuler et à écrire votre indignation à la direction de PUMA :

Par email : kristina.praeg@puma.com ou info-de@puma.com

Par courrier : Le siège de PUMA FRANCE, se trouve au 122 bis avenue du Général Leclerc, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

OLIVIER LE COUR GRANDMAISON À LA LIBRAIRIE RÉSISTANCES CE SAMEDI À 18 H

Juste après notre rassemblement, nous nous rendrons à la librairie Résistances pour y accueillir Olivier Le Cour Grandmaison qui nous présentera son nouveau livre « ENNEMIS MORTELS » (éditions La Découverte), qui traite de manière très documentée des représentations de l’Islam à la fin du 19e siècle.

On ne parlait pas encore du voile, ni du burkini, et Eric Zemmour n’était pas encore né, mais parmi les « élites » de cette époque coloniale, le crétinisme était déjà largement répandu sur ce sujet ! (http://www.europalestine.com/spip.p…)

Conférence, débat et dédicaces, suivis d’un pot amical. Entrée gratuite.

Venez nombreux !

LIBRAIRIE RÉSISTANCES : 4 VILLA COMPOINT (ANGLE DU 40 RUE GUY MÔQUET), 75017 PARIS.

M° GUY MÔQUET OU BROCHANT (LIGNE 13).

BUS 31 : ARRÊT DAVY-MOINES.

