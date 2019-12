Parler de fascisme technologique est une vision naïve ou optimiste de la société

Le château et le troupeau

http://mai68.org/spip2/spip.php?article4799

Bonjour à toutes et à tous,

Parler de fascisme technologique, c’est encore croire que, même s’«ils» s’y prennent mal, «ils» veulent notre bien. Qu’«ils» veulent un peu profiter de la situation qui les a placés au-dessus de nous pour nous exploiter, mais sans plus.

En réalité, «ils» sont le château et nous sommes le troupeau ; il est donc normal qu’ils veuillent tout contrôler, tout savoir de nous. Et ils recherchent chaque progrès scientifique qui leur permet de le faire un peu plus, qui leur permet de mieux gérer le troupeau.

S’ils se préoccupent de notre santé, par exemple, c’est uniquement parce qu’un industriel de l’agro-alimentaire a intérêt à se préoccuper de la santé de ses vaches. S’il est rentable d’abattre des parties entières du troupeau pour conserver le reste en bonne santé, ils n’auront aucune hésitation. Il va de soit que la principale maladie qui peut toucher le troupeau, c’est la révolte.

S’ils n’ont pas tiré à balle réelle contre les Gilets jaunes, comme le leur avait conseillé le grand philosophe Luc Ferry dans un moment d’affolement, c’est uniquement parce qu’ainsi ils auraient risqué de provoquer ce qu’ils voulaient à tout prix éviter : la révolution. Ils ont préféré garder leur sang froid.

Mais ils n’ont pas hésité à utiliser des LBD 40 et des GLI-F4 contre nous. Ils l’ont fait parce que c’était obligatoire pour que le château reste le château.

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip2