Pas content :(

ALLAN ERWAN BERGER Tous pourris, chuis pas d’accord, lui c’est qu’un con et elle aussi, plutôt crever, j’en sais rien et j’men fous. Bêlements de moutons qui se la pètent. Dimanche 25 mai, jours d’élections en Europe, je vois gros comme un cuirassé que la population sera tellement inerte que le TAFTA passera comme un savon dans le cul d’un dinosaure, tellement il aura été trempé d’abstention. Nous pourrions bien assister en direct à la mort de nombreuses nations, dont la France, et à la fin du statut de citoyen, remplacé par celui de sujet. Vous croyez que j’exagère ? C’est que vous n’avez pas lu les Directives alors ne la ramenez pas trop. Vous ne savez pas ce que c’est que les Directives ? Allez au Diable, crevez dans un carton en bas de votre ancien chez-vous, pendez-vous car vous l’avez bien mérité, vous et votre manie de vous boucher les yeux et les oreilles. Parce qu’on vous les aura claironnés, les avertissements, avec preuves à l’appui. Vous ne voulez pas voter ? C’est Rockefeller qui va être content, lui qui hait les gouvernements ! Et Karel de Gucht, grand optimisé fiscal !

Bêêê… Nous allons crever de votre indolence. Ô comme je vous méprise, les abstentionnistes ! Et comme je vous en veux, pour moi, pour mes parents, pour mes enfants que votre inertie mollasse va lâcher dans le vide.

Trouvé sur Twitter