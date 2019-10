Police : ce que défend la police

Source: le journal L’OUVRIER. Paris. France.

Devenir policier quand on sera grand, c’est

parfois un rêve d’enfant. La police arrête les

méchants, les voleurs, les tueurs. Bon nombre de

policiers se voient ainsi. Et il nous est tous arrivé

de voir un policier montrer une attitude humaine.

Et pourtant, non, la police n’a pas été faite

pour arrêter les méchants. Elle n’est pas faite

pour que nous puissions vivre et travailler tranquillement.

Elle a été faite pour que nos dirigeants

nous voient travailler tranquillement. Ça y

ressemble, mais ce n’est pas la même chose.

Il suffit d’un moment où nous autres, le bas

de cette société, proteste, pour découvrir que la

police n’est alors plus là pour corriger l’injustice.

Lors d’une grève, quand la police est là, c’est à la

demande des patrons, pour prendre un certain

nombre d’entre nous en situation d’irrégularité,

démoraliser les autres, nous faire peur, nous

pousser à cesser la lutte.

Dans les manifestations de rue, la police dit

être là pour protéger les bons manifestants, ceux

qui ont demandé une autorisation, et intervenir

contre les casseurs. Mais ceux qui manifestent

voient autre chose : la police est là pour nous

encadrer, contrôler très soigneusement notre

déplacement, le limiter, car elle ne peut pas être

partout. Si nous sommes nombreux, elle peut

même vouloir casser la manif, à coups de

grenades lacrymogènes, lances à eau, tirs de

balles de défense et matraques. Là, elle ne nous

protège pas : elle se protège elle-même pour faire

son travail de contrôle. Elle veut démontrer que

nous devons lui obéir, un point c’est tout, que

c’est elle qui commande.

Quand on découvre cette réalité violente sur

le terrain, on ne peut que sentir monter en soi un

sentiment de rage : cette police, censée être un

bras de la justice, se montre injuste, avec l’utilisation

de sa force, de son nombre, de son matériel.

Et quand la police est envoyée pour harceler

les jeunes dans les cités, c’est encore la rage que

cela provoque.

Cette rage peut faire voir ces policiers

comme nos principaux ennemis. Mais le sont-ils

vraiment. N’y a-t-il personne derrière ?

Lorsque le mouvement des Gilets jaunes a

commencé fin 2018, certains d’entre eux ont cru

que la police allait les comprendre. Des policiers

les ont écoutés. Est-ce parce qu’il y a parmi les

policiers des bons et des méchants ?

Les différences entre policiers comptent

peu. La police est un vaste appareil, une machine

faite pour obéir à des ordres. Si on lui dit de

discuter gentiment sur les ronds-points, elle le

fait. Cela lui sert à écouter, enregistrer les paroles

des gens, mesurer leur détermination, et tout

est remonté ensuite au plus haut niveau : préfets,

ministère de l’Intérieur.

Mais là, lorsque ces autorités le décident, et qu’ils en donnent l’ordre, les ronds-points sont dégagés de gré ou de force. Ces ordres sont politiques. L’essentiel, en

haut lieu, c’est de préserver les bases les plus

profondes de la société. Et la première, c’est la

propriété privée. Il y a votre portable, votre

bagnole, votre maison, peut-être. Mais il y aussi

la propriété d’usines, d’autoroutes, de banques,

de grosses entreprises ; et cette propriété-là a

ceci de spécial qu’elle sert à tirer du profit sur le

dos des autres. C’est elle qui crée et aggrave les

inégalités. Pour qu’on ne fasse pas la différence,

et qu’on ne s’insurge pas contre cette propriété

qui sert à exploiter, on envoie la police pour

chaque petit vol ; histoire de mettre dans les

têtes que toute propriété est sacrée.

Quand des opprimés se retrouvent face à la

police, l’ennemi principal, ce n’est pas elle.

L’ennemi principal, c’est la grande propriété

privée. C’est elle qui est à la base des inégalités,

de bien des injustices sociales, de la fabrication

des cités ghettos, de nombre de problèmes sociaux,

et donc aussi d’une partie de la délinquance.

C’est cette propriété privée des grands capitalistes

que la police défend, même si les policiers

n’en ont pas conscience. C’est pour défendre

leur système que les ordres leur sont donnés.

29/9/2019 L’Ouvrier n° 326

