Pourquoi 5 pays d’Amérique latine se soulèvent au même moment

Des manifestants participent à une manifestation contre les mesures d’austérité du président équatorien Lenin Moreno à Quito, Équateur, le 9 octobre 2019. REUTERS/Ivan AlvaradoRas-le-bol face aux gouvernements, à la corruption, et défense des libertés fondamentales sont les points communs de ces mobilisations.

INTERNATIONAL – L’Amérique Latine se soulève et force le monde à la regarder. Sous nos yeux: une société fatiguée de vivre dans la pauvreté et la corruption, une société de plus en plus consciente de ses droits et de la nécessité de les défendre, une société soumise à des tensions allant du néoconservatisme féroce à l’usure des dirigeants de longue date, mais aussi à l’ingérence extérieure et au développement d’une nouvelle classe émergente qui en demande davantage.

