Procès Mediator ! Irène Frachon hors du commun

J’ai suivi cette affaire, que j’ai publiée ici et ailleurs. J’ai été en contact avec Irène Frachon au moment où plus personne n’osait se retourner contre les laboratoires Servier. Je me suis entretenu à diverses reprises avec cette grande spécialiste. Cela s’appelle du journalisme d’investigation à tendance médicale. Sources diverses et multiples compte tenu de ce que je considère presque comme « Un crime contre l’humanité » Servier a servi durant plus de 33 années de la mort à petite ou grosses doses. Cette affaire ressemble telle ou presque comme deux gouttes d’eau à celle : « Du sang contaminé, responsables mais aucun coupable ? » Essayons de mieux comprendre ces propos, loin d’être diminués de toute sa fougue de réelle professionnelle de la santé publique. Qui est Irène Frachon Lien. Une de ses parutions aux travers des médias Lien. Un modeste extrait un procès épouvantable. Cette interview date de 2016. Raisons essentielles pour laquelle le résultat de ce procès fleuve durera plus d’une année. 5000 victimes, 376 avocats, 25 prévenus… L’échelle vertigineuse du procès de l’affaire du Médiator, qui s’ouvre ce lundi à Paris, reflète l’ampleur de ce scandale sanitaire. C’est l’un des plus gros scandales sanitaires qu’a connu la France au cours des dernières décennies. Dix ans après sa révélation, le procès pénal de l’affaire du Médiator doit s’ouvrir ce lundi au tribunal de grande instance de Paris. Pendant sept mois, près de 5000 victimes, 376 avocats et 25 prévenus (dont 11 personnes morales) vont vivre au rythme de ce procès hors norme. Ce médicament, prescrit pendant 33 longues années, a provoqué plusieurs centaines de décès, sans doute plus, sans que l’on ne sache précisément combien. Le scandale avait d’ailleurs éclaté en 2010, après un article du Figaro qui rapportait que le médicament avait fait de 500 à 1000 morts en France. Quant au nombre de victimes encore en vie, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux a reçu 9445 demandes d’indemnisation depuis 2011, auxquelles doivent se rajouter les cas portés directement devant la justice. La pneumologue du CHU de Brest Irène Frachon, qui a révélé le scandale sanitaire du Médiator, suivra le premier procès pénal, qui débute ce lundi 23 septembre, pour six mois, à Paris. Elle revient sur la chronologie de l’affaire, dont l’origine remonte à la fin des années 2000. Entretien. L’ouverture, ce lundi, à Paris du procès pénal du Médiator est très attendue par les victimes depuis la révélation du scandale en 2010, par Irène Frachon. «Soulagée» qu’il arrive enfin, la pneumologue du CHU de Brest s’est confiée à Ouest-France. Elle rappelle comment elle s’est intéressée à cet antidiabétique des laboratoires Servier, largement vendu comme coupe-faim, prescrit durant plus de 30 ans à cinq millions de personnes. Elle décrit aussi ses longues enquêtes pour découvrir «la tromperie» et l’ampleur du nombre de victimes. Le Médiator pourrait avoir causé à long terme jusqu’à 2100 décès selon une expertise judiciaire. Irène Frachon explique également pourquoi elle n’a depuis jamais cessé de travailler sur cette affaire, dont elle estime que toutes les leçons n’ont pas encore été tirées. Comment abordez-vous ce procès? Sereinement. Soulagée qu’il arrive enfin. C’est l’heure de vérité pour Servier, qui a enlisé la justice par des manœuvres dilatoires: sur six ans d’instruction, trois ont été exclusivement consacrés à la procédure à la suite de multiples demandes et recours des avocats des laboratoires. Malheureusement, depuis les premières plaintes fin 2010, des dizaines de victimes du Médiator qui attendaient intensément la justice sont décédées. De quelle façon votre enquête, qui a révélé le scandale, a débuté? Une dame obèse souffrant d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) arrive au CHU de Brest en 2007 et je découvre qu’elle est sous Médiator. Ça m’interpelle car dix ans auparavant, un coupe-faim de Servier, l’Isoméride, avait été retiré du marché: un lien entre sa consommation et l’HTAP ayant étéétabli. Et on m’avait parlé ensuite d’un doute sur le Médiator, peut-être assez proche de l’Isoméride… Je me suis aperçue que le doute n’était toujours pas levé en 2007, malgré des signalements à l’agence du médicament. J’ai donc décidé de creuser la question. Plus de 600 pages d’ordonnance de renvoi, 2 684 victimes sur le banc des parties civiles, six mois d’audience… Le procès du Médiator, qui s’ouvre ce lundi 23 septembre à Paris, est aux dimensions du scandale sanitaire : hors normes. « Cela va être un moment très fort pour tous ces malades qui ont eu de graves problèmes de santé à cause de ce médicament. Malgré leur souffrance, ils seront là car ils veulent être entendus », explique Me Jean-Christophe Coubris, qui défend les intérêts de plusieurs centaines d’entre eux. Principal accusé, le fabricant de cet antidiabétique prescrit à plus de cinq millions de personnes depuis les années 1970 : les laboratoires Servier . Le groupe pharmaceutique et des dirigeants de l’époque sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment pour « tromperie aggravée avec mise en danger de la santé au préjudice des patients », mais aussi « escroquerie », « homicides et blessures involontaires ». Médiator : cinq questions pour comprendre l’affaire Les prévenus sont soupçonnés d’avoir dissimulé la vraie nature de leur produit, un coupe-faim et d’avoir tout fait pour empêcher le retrait de cette poule aux œufs d’or, malgré des alertes sur sa dangerosité. Victime du Médiator : « J’ai la haine… Ils ont volé ma vie ! » Il faudra attendre 2009 pour que le médicament soit enfin retiré du marché, après qu’une pneumologue de Brest (Finistère), Irène Frachon, a dévoilé le pot aux roses. « Ce que j’avais découvert était dingue. Mais je me heurtais à un tir de barrage en règle de doctes professeurs. J’avais l’impression de leur montrer un éléphant rose, et ils me répondaient tranquillement qu’il s’agissait d’une souris verte », nous confie-t-elle, dix ans après, alors qu’elle est appelée à témoigner lors de ce procès-fleuve. Selon une expertise judiciaire, le Médiator est à l’origine de graves lésions cardiaques et pourrait être responsable à terme de 2 100 décès. Il aurait déjà provoqué au moins 500 morts. Les scellés révèlent des surprises. Celles qu’il fallait absolument ne jamais découvrir, notamment que l’enquête judiciaire ouverte le 13 décembre 2010 concernant le Médiator a été faite dans un but: dédouaner les autorités sanitaires et politiques . Puis, par voie de conséquence, mettre la responsabilité de ce scandale sanitaire sur le dos du seul laboratoire Servier. Il est vrai que l’entreprise fondée en 1954 par Jacques Servier, pharmacien à Orléans, a tout pour déplaire à l’opinion. À commencer par le maintien sur le marché pendant trente-trois longues années du Médiator, d’un médicament inefficace et dangereux. Parallèlement, l’entreprise cultive le secret, ne publie pas ses comptes, dispose d’un portefeuille de médicaments très discutables, a obtenu pour chacun un taux de remboursement à faire pâlir ses concurrents, peut se prévaloir d’une grande proximité avec un nombre important d’hommes politiques (Nicolas Sarkozy, Philippe Douste-Blazy, Bernard Kouchner pour les plus connus). La liste est longue, non exhaustive. PODCAST. « Je veux que Servier ferme » Lien audio. Crédits Direction de la rédaction : Pierre Chausse – Rédacteur en chef : Jules Lavie – Reporter : Clawdia Prolongeau – Conception et préparation : Clara Garnier-Amouroux – Production : Jeanne Boezec – Réalisation et mixage : Benoît Gillon – Musiques : François Clos – Identité graphique : Upian.