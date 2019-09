Traître à sa couleur de peau

http://mai68.org/spip2/spip.php?article4320

Les blancs font faire la guerre aux Noirs contre les Jaunes pour conserver le territoire qu’ils ont volé aux Rouges !

J’ai vu le film « Les figures de l’ombre ». Il s’agit d’un film qui se déroule en 1961-62 à la NASA, qui veut envoyer un homme dans l’espace après le cosmonaute Russe Gagarine. Le film glorifie des femmes noires qui participent activement aux divers calculs qui ont pu amener l’Américain John Glenn dans l’espace.

Le film montre un peu ce qu’est la ségrégation qui a encore cours aux USA.

Personnellement, j’aurais été de couleur noire, j’aurais peut-être fait partie des Black Panthers ; mais, jamais je n’aurais aidé la bourgeoisie blanche WASP (Whyte Anglo-Saxon Protestant) à envoyer un homme dans l’espace.

Ces femmes ont été des traitresses à leur couleur de peau, des collabos.

C’est comme quand je vois des « arabes » ou des Noirs, ou des femmes dans la police. J’ai été coursé et matraqué par la police dans le début des années 1970 pour avoir participé à des manifs antiracistes, ou prônant l’avortement et la contraception libre et gratuite. Aussi, aujourd’hui, quand je vois un Noir ou un « Arabe » dans la police, je me sens trahi. Et quand c’est un femme noire ou « arabe », je me sens doublement trahi.

Dire qu’aujourd’hui tout le monde est égal et qu’il ne faut pas raisonner comme ça, ce serait nier l’histoire même si c’était vrai ; mais, en plus, c’est faux !

Dans les temps Aux USA, deux slogans avaient cours :

Être Blanc, ce n’est pas une couleur de peau, c’est un état d’esprit !

À propos du film, on pourrait dire ; « Les Blancs font faire la guerre aux Noirs contre les Russes »

À Harlem on disait de Barack Obama que c’était un Noir-Blanc !

Mohammed Ali – Cassius Clay – La guerre du Vietnam

En 1966, Mohammed Ali a refusé de partir à la guerre du Vietnam : « Aucun vietcong ne m’a appelé « Nègre » »