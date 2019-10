Baghdadi mort ? Le décodage.

Par PressTV (Iran)

Le président US qui accusait en 2016 Clinton d’avoir créé de toutes pièces Daech, est apparu ce dimanche sur les écrans pour clamer triomphalement que lui et son armée ont tué comme un « chien » Al-Baghdadi. http://ptv.io/2nOc Il a remercié en passant la Turquie, la Russie et même la Syrie pour l’avoir aidé dans cette tâche périlleuse : l’élimination physique du chef terroriste qui, tout comme Ben Laden à son époque, s’est laissé exploser pour que les « boys » n’aient pas à approuver, cadavre à l’appui, que cet extravagant récit n’en est pas un de plus, destiné à leurrer l’opinion américaine et mondiale. Mais à quoi rime cette absurde sortie trumpienne?

Pierre Dortiguier, politologue et Robert Bibeau, éditeur du webmagazine Les 7 du Québec, s’expriment sur le sujet.