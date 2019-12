Par Nuevo Curso. Traduction

La semaine se termine par un triomphe radical des conservateurs aux élections britanniques immédiatement saluées par les marchés spéculatifs . Le parti travailliste a perdu des sièges où les Brexiters ont remporté le référendum et Johnson obtient la majorité absolue au Parlement, ce qui lui permet de diriger la sortie de l’UE d’une position de force après trois ans de désengagement, de relâchement. On ne peut cependant pas dire que ces élections vont restaurer les fractures au sein de la seule classe dirigeante britannique. L’appareil politique a été endommagé et le triomphe des nationalistes dans pratiquement toutes les circonscriptions écossaises augure d’un front intérieur à venir non moins difficile que le Brexit.

Mais avec l’industrie mondiale en récession et le commerce mondial en ébullition, le focus de la semaine n’a pas été cette fois dans la campagne britannique mais dans le « new deal vert » concocté en même temps lors de la COP25 à Madrid et à Bruxelles. Peu importe que la conférence de Madrid des Nations Unies se termine aujourd’hui. Que la présidence chilienne n’a pas eu la capacité de faire quelque chose de plus solide. La « décision » indique clairement que « la transition écologique » est un objectif d’un grand capital mondial et que seuls les pays centraux ont les ressources diplomatiques et économiques (et militaire NdT) pour l’imposer à l’échelle mondiale. Après tout, on ne peut pas penser que le plus grand transfert de revenus du travail vers le capital (ou presque NdT) depuis la dernière guerre mondiale n’aura pas de conséquences inégales selon les régions. Ce n’est pas un hasard si les principales «résistances» sont venues – de différentes manières et pour différentes raisons – de Chine, des pays arabes et d’Afrique.

Ce n’est même pas automatique en Europe. L’UE a présenté son « pacte vert » comme étant « climatiquement neutre en 2050 » comme son plan de développement. Il a toute la logique: il s’agit de recapitaliser l’agriculture, les transports et l’industrie (et les réformes des retraite-fonds de pension participent de ce mouvement. NdT). Mais le bonheur du capital en général n’est pas partagé également entre les capitales nationales. Chacun a sa stratégie pour obtenir la plus grosse part et la concurrence non seulement ne se relâche pas mais s’approfondit, aggravant ainsi les frictions impérialistes même au sein de l’UE elle-même. Premier exemple: la République tchèque, la Pologne et la Hongrie ont laissé le nucléaire Allemand encouragé par la France , qui souhaite vendre ses centrales et technologies nucléaires à l’Est.

C’est que l’Allemagne, ayant fait de la fermeture des centrales nucléaires son drapeau d’avant-garde écologique, dépend plus que jamais du gaz russe pour approvisionner son industrie à des coûts acceptables. Le gaz américain, qui arrive par bateau via la France et la Pologne, est beaucoup plus cher. Mais le gaz russe entre en Allemagne par deux routes rien de plus: l’Ukraine et la Baltique. C’est pourquoi l’Allemagne et la France se sont présentées cette semaine comme médiateurs entre l’Ukraine et la Russie (indice des contradictions et des intérêts divergents entre les États-Unis et de l’Union européenne. NdT). Au-delà d’un nouvel échange de prisonniers et d’un nouveau cessez-le-feu , l’enjeu de la négociation est l’approvisionnement en gaz par voie terrestre, sa continuité et sa stabilité (de « L’ennemi russe » (sic) vers l’allié Atlantique allemand (sic) NdT).

Le Nord Stream 2 a été le déclencheur de la rupture de l’axe franco-allemand et est un élément de plus en plus violent dans le différend entre l’Allemagne et les États-Unis. Les Américains comprennent qu’il s’agit à la fois d’un problème de balance commerciale – ils veulent vendre leur gaz – et d’un problème géostratégique: ils ne peuvent pas permettre à la Russie d’avoir la clé de gaz du principal centre industriel européen.

Le résultat a été quelque chose qui jusqu’à récemment était inimaginable: le Congrès américain a imposé des sanctions à l’Allemagne comme s’il s’agissait de la Corée du Nord (!) La pression ne fait pas seulement mal en fermant leurs marchés et en gelant des actifs des entreprises allemandes directement impliquées dans la construction du gazoduc. Si l’Allemagne recule, sa « transition écologique » serait remise en cause et avec elle celle de l’UE … c’est-à-dire que le capital allemand serait mis à mal dans ce qui représente son seul plan de survie et de revitalisation à moyen terme.

L’importance de l’approvisionnement en gaz dans la «transition écologique» ne génère pas seulement des tensions dans le Nord. En Méditerranée, elle menace d’étendre la guerre aujourd’hui confinée à la Syrie, à l’Afrique du Nord et à la mer Égée. La clé: le gaz chypriote, les gisements israélien, palestinien et égyptien et l’exclusion de la Turquie et de son État satellite dans le nord de Chypre.

Dernier et dangereux accouchement. La Turquie, après pas mal de tensions et de menaces , parvient à un accord avec ce qui reste du gouvernement libyen – confiné à Tripoli – pour parvenir à un accord sur la délimitation des frontières maritimes. Cet accord lui permet, en théorie, de revendiquer une grande zone maritime qui comprend les principaux sites explorés par les Américains et les Italiens sous protection grecque, israélienne et égyptienne. Le gouvernement libyen entouré de Tripoli s’en fiche un peu. Les Egyptiens font partie du soutien international de leur ennemi le maréchal Haftar, en aucun cas les Israéliens ne rompront leur alliance avec les Emirats et les Saoudiens pour eux et le nouveau gouvernement italien n’est pas attendu. En échange La Turquie, comme Erdogán l’a dit « est prête à envoyer des troupes ».

Une intervention militaire turque en Libye – une autre province de son ancien empire – serait tout simplement désastreuse, accélérerait le conflit impérialiste aux frontières de l’Europe et convoquerait un nouveau frelon d’armées et de forces interposées. Les pressions du gouvernement grec contre l’UE, Tsipras devant le Parti socialiste européen et la bourgeoisie grecque dans son ensemble crient sur les forums à sa disposition pour obtenir une nouvelle vague de sanctions contre la Turquie qui consistent à arroser le magazin de poudre avec de l’essence.

Le premier pays où la «transition écologique» est devenue une révolte sociale a été la France. Les « gilets jaunes » sont apparus il y a un peu plus d’un an en réponse à la montée en puissance des plans de Macron. Cependant, à partir de cette révolte de la base petite-bourgeoise et patriotique dans laquelle les revendications de classe étaient à peine apportées, à l’environnement de combat actuel, il semble s’être passé une décennie. Selon nos confrères de France, la maturation induite par les luttes contre la précarité et surtout la grève des chemins de fer à grande vitesse se fait sentir. Non seulement des centaines de milliers de travailleurs ont participé cette semaine à un continuum de mobilisations, les manifestations et la conjoncture tournent autour de l’extension des grèves et de la nécessité de former des assemblées pour les conduire sans faire confiance aux syndicats. L’ ampleur du combat le mérite certainement. Et l’issue du choc dépendra en grande partie de la stratégie suivie par la bourgeoisie dans d’autres pays européens.

De l’autre côté du «new deal vert»

Le « pacte vert » implique non seulement une redistribution massive des revenus en faveur du capital, mais il augmente également la pression des conflits impérialistes. La « transition écologique » est impossible sans gaz naturel et très difficile sans uranium. Ceux qui sont menacés d’être exclus du commerce vers de grands marchés si la « trace écologique » commence à être utilisée avec toutes les conséquences comme barrière non tarifaire, se révèlent être la clé des énergies « transitoires » qui sont à portée de main. rendre possible le jeu qui les exclut. Ou du moins ils ont la possibilité de se battre pour eux. Au cas où les cataclysmes qui accompagnent les guerres commerciales et les propulsent vers leur militarisation n’étaient pas assez dangereux, la « sortie » imaginée par le capital les accélérera encore davantage.