En marge du sommet de l’OTAN, Téhéran met la France en garde

Source PRESSTV.

En réaction aux propos de la ministre française des Armées, Florence Parly, à Manama, le ministre iranien de la Défense a affirmé que la présence et l’intervention des Occidentaux dans la région n’auraient d’autres effets que d’y compliquer la situation sécuritaire. http://french.presstv.com/default/Sec…

Selon l’agence de presse Fars News, le général Amir Hatami a recommandé aux Occidentaux d’abandonner leurs plans interventionnistes et expansionnistes et de soigner la « mort cérébrale » de leurs institutions sécuritaires. Le général Amir Hatami a déclaré :

« Il y a environ un siècle, les anciennes puissances colonialistes qui faisaient cavalier seul dans la région ont dû s’en aller puisqu’elles ont été confrontées à la résistance des peuples. Aujourd’hui, elles se font l’illusion d’y revenir et cherchent leur part de la “vache à lait” dont parle Trump. Qu’elles sachent que les peuples de la région sont conscients, et qu’ils gardent toujours à l’esprit le pillage et l’oppression que les puissances colonialistes leur ont fait subir dans le passé. Ces dernières ne pourront donc les provoquer par leurs vantardises en série. »

Il n’y a aucun doute, d’après le général Hatami, que les puissances douce et dure des États-Unis dans le monde [auxquelles a fait allusion la ministre française] se sont affaiblies un peu partout dans le monde. En allusion à la destruction du drone agresseur américain, M. Hatami a affirmé que les forces armées iraniennes sont parfaitement capables de défendre le pays : « de plus, elles n’ont ménagé aucun effort ces dernières années pour assurer la stabilité et la sécurité de la région », a ajouté le ministre.

Robert Bibeau, éditeur du Webmagazine, Les 7 du Québec et Luc Michel, géopoliticien, nous donnent leurs avis.