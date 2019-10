FAUSSE TRÊVES, FAUSSES GRÈVES

Par Nuevo Curso. Traduction

Nous sommes arrivés ce week-end à un accord sur le Brexit en attente d’être approuvé par le Parlement britannique, à une trêve turque en attente d’être respectée par le PKK-YPG et à un appel à la grève générale en Catalogne qui, en l’absence d’intérêts communs entre les nationalistes et les travailleurs, est devenue un lock-out.

Trêve en Syrie

Les États-Unis et la Turquie ont convenu d’une trêve de cinq jours pour les troupes kurdes, accompagnées par les États-Unis, afin de libérer le corridor de 30 km de large le long de la frontière syrienne et turque. Si après 5 jours l’évacuation est terminée, le cessez-le-feu deviendra permanent .

C’est-à-dire que la Turquie serait en mesure de réaliser les objectifs de sa campagne sans prendre de photos. Cela semble incroyable, car après avoir placé le PKK sous le commandement militaire syrien de El Assad et donc sous l’hégémonie russe, tout semblait prêt pour un affrontement.

La clé est en Russie … et en Iran. Contrairement à ce que dit l’opposition aux États-Unis, le départ des troupes américaines met Poutine dans une situation difficile. Si la Russie s’empare des bases américaines à toute vitesse, ce n’est pas seulement pour devancer le PKK-YPG peu fiable ou pour tenir tête aux Turcs, mais surtout parce que le vide du pouvoir offre à l’Iran une occasion unique qui peut se resserrer au plus vite. L’Iran a joué ses cartes en se présentant comme le médiateur et l’allié dont Erdogan avait besoin pour mener à bien ses projets.

Par conséquent, loin de vouloir faire preuve de force en s’appuyant sur la campagne publicitaire cynique pro-PKK en Europe et aux États-Unis, Poutine et El Assad ont insisté pour retarder avec succès l’ offensive turque, faisant des États-Unis un allié occasionnel et soutenant avec enthousiasme, une trêve et une paix possible qui ne sont qu’un élément de la liste des objectifs ultimes de la Turquie.

La question est maintenant double. Premièrement, si El Assad et Poutine parviendront à discipliner efficacement le PKK et à faire avancer la trêve. Deuxièmement, combien de temps faudra-t-il pour que le nouvel axe du conflit en Syrie apparaisse clairement entre l’Iran et ses anciens alliés.

Lire aussi «La Turquie retourne à la guerre »

Trêve en Europe

En Europe, pendant ce temps, tout le monde se félicite et se réjouit de voir Johnson essayer de regrouper les votes pour un accord qui représente en réalité le premier pas solide depuis les accords du Vendredi saint vers l’unification irlandaise.

Donc, pour le moment, nous aurons une trêve UE-Grande-Bretagne. Le processus a produit et rouvert trop de blessures dans la classe dirigeante britannique et il faudra un certain temps pour reconstruire son appareil politique, en passant sûrement par des élections et une refonte des partis. La réorganisation de la carte commerciale n’a même pas attendu l’approbation de l’accord de sortie. Ils n’ont pas le choix, entre autres choses, car ce n’est pas la seule bourgeoisie fracturée. Aux Etats-Unis, Pelosi ne cache pas sa volonté de faire obstacle à l’accord commercial promis par Trump… et la crise ne semble pas attendre que les capitaux britanniques accèdent à de nouveaux marchés. Données à la baisse sur le commerce de détail britannique ont parlent d’un marché intérieur appauvri et d’une classe ouvrière précaire qui ne peut pas continuer à augmenter sa consommation.

Lire aussi « Deuxième accord sur le Brexit »

Nouvelle grève factice en Catalogne

En Espagne, la semaine a été marquée par le réveil du mouvement indépendantiste. La petite bourgeoisie nationaliste et les étudiants sont descendus dans la rue et ont transformé les nuits en cauchemar. Pourquoi? N’est-il pas contre-productif que le mouvement indépendantiste se heurte à la police de son propre gouvernement? La présidente Torra n’a-t-elle pas elle-même forcé les excès de feu et de violence et condamner les jeunes et les arrêter ?

La clé que nous avons vue, le moment supposé de la réponse indépendantiste par une nouvelle « grève nationale ». La nouvelle fausse grève avait aussi peu de chance de réussir que les précédentes. Mais les spectacles nocturnes servaient à amener la direction de grandes entreprises – dont les « chefs du pays » à se rallier à la petite bourgeoisie nationaliste – pouvait prétendre à l’insécurité et proposer du chômage technique (Seat) , des congés payés supplémentaires (Bon Preu) ou sans supplément, ou forcer les travailleurs à prendre un jour de vacances (Inditex, Zara, Bershka, etc.).

Fondamentalement, la « grève nationale » est le fait de la petite bourgeoisie d’entreprise obligeant ses employeurs à payer l’apparence d’une « vraie » grève. Les manifestations sont remplies de petits bourgeois agraires exhibant leurs très coûteux tracteurs de dernière génération, de fonctionnaires apparentés au gouvernement et d’étudiants. C’est, dans la rue, l’expression de la faiblesse d’un mouvement qui cache difficilement son caractère anti-ouvrier et son classisme raciste pour diriger la société dans son ensemble. Ce que nous voyons ces jours-ci, c’est une classe ouvrière qui reste solide et en grande partie en dehors de la bataille entre la petite bourgeoisie indépendantiste et l’État, consciente que les deux côtés n’offrent que d’être de la chair à canon.

Ainsi, le bloc des partis de l’indépendance et le président Torra sont divisés non par les limites de la protestation, mais par le temps. Torra et Puigdemont veulent mettre le cap sur un autre référendum unilatéral pour tirer parti de cet élan. Les autres préfèrent prêter attention à leurs alliés internationaux et parient sur une « guerre d’usure » qui finit par produire l’image de l’Espagne en tant qu’État défaillant pour donner l’occasion à une intervention impérialiste. Junqueras, chroniqueur invité au Washington Post, ne pouvait être plus clair.

https://twitter.com/junqueras/status/1184548097558536193

Où allons-nous?

Nous commençons une nouvelle attaque sérieuse de la crise systémique. Les plus vigilants dans la bourgeoisie elle-même, bien qu’incapables d’imaginer une véritable alternative, voient clairement que le capitalisme se noie et décompose une société qui périclite. Mais la bourgeoisie en tant que classe, partout dans le monde, plus elle est directement impliquée dans la crise, plus il est difficile de distinguer le court et le long terme. En d’autres termes, sa stratégie est diluée dans ses tactiques et la domination du capital s’affirme sans but en patchant, en réprimant ou en se lançant par la première sortie qui semble assurer un peu d’oxygène à la reproduction du capital.

Dans ce contexte, la petite bourgeoisie aura des expressions de plus en plus réactionnaires et désespérées qui tenteront également de nous vendre de nouvelles alternatives. De l’indépendance catalane à la « Rébellion de l’extinction », du jingoïsme pro-impérialiste à la xénophobie anti-immigrés. Les travailleurs vont être refoulés avec une violence redoublée, en nous plaçant sous l’un ou l’autre camp impérialiste, cela ne peut que rallonger et multiplier les souffrances d’une société en déclin historique. Affirmer nos intérêts de classe, les seuls qui portent un avenir pour tous, est de plus en plus urgent et nécessaire pour toute l’humanité.