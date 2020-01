Irak: les Yankee devront plier bagages!

Ce mardi, la haine antiaméricaine a explosé aux funérailles des 30 victimes des frappes américaines du 29 décembre lancées contre 5 bases des forces militaires irakiennes situées à Qaïm et à Abou-Kamal. L’ambassade US a été prise pour cible de milliers de manifestants et l’Ambassadeur a pris la fuite.

Devant l’ambassade américaine à Bagdad, des milliers d’Irakiens ont incendié des drapeaux américains, brandissant des pancartes libellées « À bas l’Amérique », « Yankees, dehors ».

Que retenir de cet événement, de cette haine sortie de la poitrine des Irakiens qui sont en colère après ce massacre commis par les Yankees ? Que risquent désormais les agresseurs américains en Irak ?

Écoutons à ce sujet l’analyse de Robert Bibeau, éditeur du webmagazine Les 7 du Québec.