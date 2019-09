Iran: la France est-elle toujours crédible?

Sur PressTV.

Selon le ministre français des AE, Jean-Yves Le Drian, les discussions avec l’Iran sur une ligne de crédit contre l’engagement de Téhéran à respecter l’accord de 2015 et à ouvrir des négociations plus larges sont toujours en cours et dépendront d’exemptions américaines permettant l’achat de pétrole iranien par la France « souveraine » (sic).



La France prétend tout faire pour sauver l’accord nucléaire (PAGC) et jouer au médiateur afin d’apaiser les tensions entre l’Iran et les États-Unis alors que le président français Emmanuel Macron a récemment reconnu que les positions de son gouvernement envers l’Iran étaient sur la même longueur d’onde que celles des Américains. Faut-il croire ce mensonge ? Que demande vraiment la France à l’Iran ?

Robert Bibeau, éditeur du webmagazine Les 7 du Québec, s’exprime sur le sujet.

