Le petit raciste

L’universel est singulier, c’est ce qui devrait te réconcilier avec tous les chiens. Je dirais même plus, que si tu aimais vraiment ton chien, tu serais sensible à tous les chiens… leur être reconnaissant, parce qu’ils t’ont fourni l’un des leurs pour conquérir ton cœur.

Dans mon cœur peut-être pas. Mais dans mon esprit, tu es semblable à tous les enfants sans exception… tu les vaux tous, mais n’importe lequel te vaut… et ne va surtout pas croire à une pensée parmi d’autres, parce que je suis persuadée qu’on ne peut pas penser autrement quand on y pense.

Personne

Le Journal de Personne pratique la scénarisation à fond, pour illustrer une question d'actualité. Son info est une info scénario, son drame: une dramatisation et sa réalité: une réalisation.Vous auriez mauvaise grâce d'assimiler Personne à ses personnages, et ses histoires à des dérapages. L'humour et la dérision y ont toujours fait bon ménage. Le Journal n'est l'otage d'aucun parti, prisonnier d'aucune opinion, dupe d'aucun soupçon. Ni à gauche, ni à droite, mais au cœur de l'événement, il aborde tous les sujets, pose tous les problèmes et relance tous les débats : https://www.lejournaldepersonne.com