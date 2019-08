LE PROBLÈME PRINCIPAL DE L’HUMANITÉ

Par Nuevo Curso. Traduction

En Allemagne, la récession et les licenciements ont commencé.

La guerre commerciale laisse planée le spectre d’une nouvelle récession qui a ses propres fondements et les marchés financiers crient d’effroi de la Grande-Bretagne au Brésil, en passant par l’Allemagne et les États-Unis, à propos de la destruction des capacités de production et de ce qui l’accompagne. Et pourtant, tout cela n’est rien de plus que le symptôme d’un problème fondamental du mode de production capitaliste bien plus grave et qu’aucun patch keynésien (aucune réforme du système NdT)ne pourra atténuer.

L’exemple le plus évident est à chercher aux États-Unis. La guerre commerciale brutale était justifiée par le « reshoring« , l’idée qu’en mettant en place des barrières tarifaires à l’importation, les entreprises rouvriraient des usines aux États-Unis pour satisfaire le marché intérieur, augmentant non seulement l’emploi mais aussi les « emplois industriels bien rémunérés« . De fait, un certain nombre d’entreprises ont annoncé qu’elles fermeraient des usines en Asie et les ouvriraient aux États-Unis. Cependant, les salaires moyens des travailleurs n’ont pas augmenté aux USA. Les usines sont revenus oui, mais avec une productivité du travail redoublée en vingt ans. Si bien que pour produire plus, il leur faut moins de travailleurs. Aujourd’hui, avec quelques centaines de milliers d’heures de travail, vous pouvez répondre aux besoins de toute l’humanité dans de nombreux secteurs industriels. Et ne parlons même pas des services, des banques aux médias et aux communications. Le développement des capacités de production nécessite de moins en moins d’heures de travail pour produire la même quantité et davantage (ne pas confondre « productivisme » et productivité NdT). Bien que les «chanceux» embauchés dans les nouvelles entreprises de technologie gagnent plus, ils ne sont que quelques milliers, ou quelques centaines par entreprise, beaucoup moins que les dizaines de dizaines de milliers de personnes qui ont quitté les anciennes usines de Detroit à chaque changement de quart de travail dans le passé. Le « retour des entreprises », »Reshoring » n’apporte pas grand chose aux travailleurs et surtout il n’y a pas assez de demande pour justifier la masse de production qu’impliquerait l’embauche d’un nombre de travailleurs comme au bon vieux temps, aux « jours de prospérité à faible productivité » (NdT).

Mais n’avons-nous pas besoin de salaires rehaussés? Alors que la plus grande partie de la population mondiale vit dans des conditions de pauvreté et de famine, ne pourrions-nous pas utiliser cette productivité pour produire plus de marchandises et assurer ainsi le bien-être de l’espèce humaine toute entière?

Voici le vrai problème. Le capitalisme produit des biens, c’est-à-dire des biens et des services qui sont produits pour être échangés (vendus afin de réaliser la plus-value. NdT). Ce qui régit la production, ce n’est pas les besoins humains mais la demande (solvable NdT), ce qui est très différent. Et finalement, ce qui est payé en salaires aux travailleurs, ne peut pas permettre d’acheter (réaliser-concrétiser-monayer. NdT) la totalité de la production (car la plus-value – a été exproprier aux travailleurs par le capital et son État. NdT)… le capital et son État doivent vendre « à l’extérieur du prolétariat et aussi à l’extérieur du marché national »: aux bourgeois nationaux, aux indépendants, aux paysans qui n’engagent pas de travailleurs … et surtout aux marchés extérieurs (où la concurrence de tous les pays producteurs bat son plein, dont celle de la Chine et de ses 300 millions de nouveaux travailleurs à occuper. NdT) qui à leur tour souffrent des mêmes tensions. C’est pourquoi la menace de « perdre des marchés » fait reculer l’emploi industriel dans les pays fortement industrialisés à forte productivité. (Trump et ses droits de douanes protecteurs fait perdre des marchés extérieurs aux producteurs américains, et provoque la hausse des prix aux États-Unis, réduisant d’autant le pouvoir d’achat des travailleurs. Les altermondialistes et les démondialistes gauchistes devraient comprendre que l’économie mondiale ne forme désormais qu’un tout intégrée-interreliée-financiarisée et que c’est le système mondialisé – impérialiste – qu’il faut complètement renverser. NdT)



Le problème central de l’humanité

Le même capitalisme qui a servi à créer toutes ces immenses capacités de production, les détruit maintenant (chômage, décomposition sociale, crime social, guerres, destruction de l’environnement, etc) car les relations sociales sur lesquelles ce mode de production est basé (salariat, capital, propriété) ne fonctionnent plus que comme moteur du développement humain et l’expansion de ce système mondialisé a depuis longtemps bloquée toute issue. Il n’a pas de place pour faire croitre la demande (solvable. NdT), ni même pour la supporter frauduleusement (fuite en avant avec le crédit gratuit, dette publique, bulles boursières, hyperinflation, dévaluation de la monnaie, etc. NdT). Le résultat est un système qui se consume et entraîne l’humanité vers la catastrophe et la guerre à travers des convulsions commerciales et militaires effroyables.

Cependant, nous avons la capacité technologique et les ressources nécessaires pour répondre pleinement aux besoins de l’humanité tout entière. Nous pourrions donner à tous les individus, maintenant et dans le monde entier, une vie vraiment confortable avec les capacités de production actuelles. De plus, si nous le faisions, nous ne pourrions nous attendre à rien d’autre qu’une explosion de créativité, un développement des compétences et des connaissances encore plus accéléré et orienté pour satisfaire les besoins réels des personnes sans détruire l’environnement et sans gaspillage. (Seul le prolétariat international peut et doit mener cette Révolution pour abattre l’ancien mode de production moribond et en construire un nouveau – communiste-prolétarien. NdT)