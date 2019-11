Le virage militariste de la France (!)

Au Bahreïn, la ministre française des Armées a pointé du doigt un «désengagement progressif et délibéré des États-Unis» au Moyen-Orient. Un général américain a contesté l’affirmation, faisant valoir l’arrivée en juin d’un porte-avion dans le Golfe…

L’avocat du diable montre ses dents à l’Iran : la ministre française des Armées, Florence Parly, a exprimé samedi à Bahreïn son inquiétude d’un « désengagement progressif et délibéré des États-Unis » au Moyen-Orient. http://french.presstv.com/default/Sec… Depuis que la France a apporté son soutien ferme aux frappes de missiles israéliennes contre la banlieue de Damas et depuis qu’elle a annoncé à Manama la formation d’un QG de guerre navale contre l’Iran et ce, sur fond d’accusations et de menaces, les Israéliens regardent d’un œil plus intéressé le régime au pouvoir à l’Élysée, se demandant quelle mouche a piqué le président Macron. Jupiter qui a annoncé il n’y a pas si longtemps la mort cérébrale de l’OTAN s’est-il mis dans la tête l’idée ô combien dévastatrice de « singer » les Yankees au Moyen-Orient ?

Robert Bibeau, éditeur du webmagazine, Les 7 du Québec et Luc Michel, géopoliticien nous donnent leurs avis.