Les Gilets jaunes: la partie émergée de la crise sociale française?

Enfin, si les Gilets jaunes sont principalement des « Français Assignés » et des « Français sur le fil », une proportion non négligeable d’entre eux sont des « Français enracinés » (18 %, -4) et des « Français Affranchis » (14 %, -8). La présence de Gilets jaunes parmi des catégories de la population qui ont le plus fort capital socioéconomique et culturel et qui sont les plus heureuses peut surprendre, mais elle explique bien le caractère diffus de l’inquiétude sociale dans le pays : 78 % des Français jugent la société actuelle injuste (dont 28 % très injuste).

Politisation des Gilets jaunes et scrutin européen

La forte défiance des Gilets jaunes vis-à-vis des acteurs institutionnels les conduit logiquement à être une majorité à déclarer n’avoir de préférence partisane pour aucun parti (33 %) ou à se dire proches de partis politiques protestataires, notamment le Rassemblement National (19 %) et dans une moindre mesure La France insoumise (10 %).

Lors du 1er tour de l’élection présidentielle de 2017, 29 % des Gilets jaunes ont voté pour Marine Le Pen, 27 % se sont abstenus, ont voté blanc ou n’étaient pas inscrits sur les listes électorales, et 17 % ont voté pour Jean-Luc Mélenchon.Lors du 2nd tour, 44% des « gilets jaunes » se sont abstenus, ont voté blanc ou n’étaient pas inscrits sur les listes électorales, 34% ont voté pour Marine Le Pen, et 22% pour Emmanuel Macron.

La mobilisation de franges de la population traditionnellement absentes de la contestation sociale, et leur politisation depuis le début du mouvement social pourraient, si elle se confirmait, peser sur les résultats des élections européennes de mai 2019. Dans ce contexte, il est important de noter que 61 % des Gilets jaunes considèrent que l’appartenance de la France à l’Union européenne induit plus d’inconvénients que d’avantages (+18 par rapport à la moyenne des Français). Ils sont aussi plus de 6 sur 10 à considérer que l’Union européenne ne maîtrise pas les flux migratoires et ne les protège pas des effets négatifs de la mondialisation. Bien que l’Union européenne ne soit pas (encore ?) au cœur des revendications du mouvement social des Gilets jaunes, celle-ci pourrait devenir la cible de leur colère sociale dans les urnes.

Conclusion

Les données du Baromètre des Territoires révèlent que les opinions des Gilets jaunes ne sont ni « atypiques », ni spécifiques par rapport au regard qu’une majorité de Français porte aujourd’hui sur notre société, ses injustices et son incapacité à garantir la promesse républicaine d’égalité et d’ascenseur social.

Ils font cependant partie des Français qui vivent le plus violemment la crise du pouvoir d’achat et expriment avec le plus d’intensité le sentiment d’injustice. Ce double phénomène percute de plein fouet leur vie quotidienne et dégrade ce bonheur personnel qui résiste à la crise chez une majorité de nos concitoyens.

Si la France est en morceaux, ces quatre segments (Affranchis, Enracinés, Assignés, et Sur le fil) ne sont pas des vases hermétiquement clos. Le Baromètre des Territoires permet de confirmer que les Gilets jaunes ne sont que la partie la plus visible d’une souffrance sociale qui traverse désormais de larges pans de notre société et mine la confiance à la fois dans l’avenir et dans l’efficacité du système politique.

