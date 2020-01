Sur Nuevo-Curso espagnole. Traduction:

Les États-Unis tuent le général Suleimani à Bagdad à l’ approche de la guerre ouverte avec l’Iran tandis que la Turquie se prépare à envoyer des troupes en Libye et AMLO et Fernández essaient de créer un nouveau cadre institutionnel pour le conflit international en Amérique latine … Cette année, pas de trêve du Nouvel an. Résumé et analyse de la première semaine de violente de 2020.

Le général Qassem Suleimani, AlQuds tête de la colonne, la colonne de la Garde révolutionnaire qui est la véritable force expéditionnaire de l’impérialisme iranien au Moyen – Orient, est mort ce matin dans une frappe aérienne américaine à l’ aéroport de Bagdad. Les promesses de vengeance de la Garde révolutionnaire « partout dans le monde » a été immédiate. La Garde révolutionnaire iranienne est un organe autonome de l’État, dépendant uniquement du « chef de la révolution » qui, à l’intérieur, réprime, torture et massacre les grévistes et les désaffecte sans pitié et qui à l’extérieur, est le fer de lance de l’impérialisme iranien, maintenant à travers les forces locales qu’il arme, entraîne et organise, un front ouvert du Liban en Méditerranée à Ormuz et du Caucase au Yémen.

La nouvelle escalade était prévisible et avait été annoncée par le déploiement de nouvelles troupes américaines et l’ annulation du voyage de Mike Pompeo en Ukraine et à Chypre , d’autant plus frappant qu’il s’agit de deux fronts très « chauds ».

Comme nous l’avons souligné dans nos rapports hebdomadaires , la révolte irakienne a été progressivement capturée et instrumentalisée par le jeu impérialiste entre l’Iran et les États-Unis par le biais de milices chiites des deux camps. Ainsi, l’ incendie du consulat iranien à Kerbala , qui a fait trois morts, a fait suite à différentes frictions et menaces qui ont abouti à l’ assaut contre l’ambassade américaine par des miliciens chiites organisé par l’Iran.

Ainsi, la tendance à une guerre ouverte entre l’Iran et le bloc arabe allié aux États – Unis prend forme et laisse derrière elle les calculs apaisants de la bourgeoisie iranienne elle-même, qui s’est répétée qu’une guerre ouverte serait trop chère pour les États-Unis tout en a constamment renforcé les milices chiites locales qui étaient proches de lui en Irak . La « rationalité » impérialiste n’est pas soumise à un calcul coûts-avantages. Ce qui caractérise les conflits impérialistes qui se terminent par la guerre, c’est que les gains et les pertes de l’adversaire marquent plus que les leurs pour les deux parties. Une phase déjà atteinte depuis longtemps par les deux puissances.

Comme nous l’avons souligné depuis septembre, lorsque l’Iran a attaqué des raffineries saoudiennes depuis l’Irak :

Il n’y a qu’une seule façon d’inverser cette course au désastre. Les travailleurs iraniens ont montré comment, mais il serait aussi myope que suicidaire dans sa capacité à réagir. La guerre est comme la lave qui peine à émerger sous la surface d’un capitalisme épuisé: elle peut exploser à court terme là où la croûte est la plus faible, mais elle n’arrêtera pas de convulser le monde sous nos pieds juste parce que les travailleurs d’un pays sont face à lui … il faut une réponse qui dépasse les frontières d’un seul pays. Aujourd’hui, ils nous disent que cela n’a aucun sens de se battre si l’entreprise ne donne pas d’avantages. Mais c’est l’ impossibilité de maintenir les plus-values ​​mondiales qui motive la guerre. Et la guerre est le déni le plus radical de nos besoins: le déni de la vie de milliers, de millions. La seule chose qui puisse l’arrêter est de nier la soumission du besoin humain au résultat du capital, au profit … et c’est entre nos mains, et seulement entre nos mains, de l’affirmer en tant que travailleurs, en chaque lieu et maintenant.

Parce qu’en plus, la tendance à la guerre n’est pas quelque chose de localisé ou de ponctuel, mais général et global. Hier, la Grèce, Israël et Chypre ont signé l’accord pour monopoliser le gaz de la Méditerranée orientale, à l’ exclusion de la Turquie, qui a voté au Parlement d’envoyer des troupes en Libye. L’Italie a disparu de l’accord gazier alors qu’avec la Turquie elle soutient le gouvernement de Tripoli contre Haftar, soutenu par la Russie, la France, les Emirats et l’Egypte. Les fronts sont prêts et tous les ingrédients d’une guerre générale en Méditerranée sont déjà donnés.

Ce n’est pas la seule région qui «se réchauffe», même si les signes sont encore aujourd’hui à des niveaux inquiétants. En Corée du Nord, Kim a annoncé la fin du moratoire nucléaire et a promis une « action choquante » contre les États-Unis; La Chine trouve de plus en plus de résistance parmi les pays de l’ASEAN à son contrôle de la mer de Chine méridionale, et même dans l’Ulster, les négociations pour lancer le gouvernement régional sont susceptibles de donner lieu aux premières poussées de violence politique nationaliste.

En Amérique, le principal « problème » pour le développement du conflit est que les principaux antagonistes régionaux ne peuvent s’insérer dans le grand jeu impérialiste mondial que de la même manière, en compensant la puissance économique américaine avec la Chine. Stratégiquement, le Brésil, l’Argentine et même le Mexique se font concurrence pour s’allier avec la Chine et échapper au contrôle américain, de plus en plus coercitif … ce qui ne réduit pas les contradictions régionales entre eux.

Ainsi, les batailles internes et internationales se croisent et se tissent continuellement, parfois de manière contradictoire. Alors que Lula réorganise le bloc d’alliance PT au Brésil, Alberto Fernández et AMLO récupèrent la CELAC pour dissoudre le groupe de Lima – et le Brésil – en une institutionnalité régionale conçue pour traduire – dans le style de feu UnaSur – des lignes idéologiques aux lignes de «Block» en Amérique du Sud.

Mais s’il y a dans cette courte semaine un exemple visible du rôle et de l’avenir qui attend les travailleurs du monde entier s’ils ne s’affirment pas en tant que classe, c’est la Chine. Alors que le gouvernement militarisait et expropriait des milliers de paysans du Xinjiang pour les prolétariser et les mettre au travail dans l’industrie, la révolte de la petite bourgeoisie hongkongaise a commencé la nouvelle année avec une démonstration de force dans la rue et appelant à une intervention impérialiste extérieure. Mais même pour conduire une ville dans une menace de guerre crédible, les mouvements de la petite bourgeoisie sont impuissants sans encadrer d’abord les travailleurs. Le slogan de la semaine était donc « 入 工會! » (« Rejoindre un syndicat« ). Les étudiants ont créé 40 nouveaux syndicats et ont appelé les travailleurs à les rejoindre. Se battre pour leurs propres revendications? Bien sûr que non. Le fait que les retraités doivent ramasser des cartes dans la ville pour survivre ne les a jamais inquiétés ou déplacés le moins du monde. Les nouveaux syndicats sont déjà nés avec un programme «démocratique», c’est-à-dire un programme qui met les besoins des travailleurs à l’arrière-plan en les soumettant à des revendications de représentation au pouvoir politique des classes moyennes locales.

Il n’y a pas de trêve pour les travailleurs

En seulement trois jours, il nous a dévoilé cette semaine les clés non seulement de l’année qui commence, mais aussi de la période historique dans laquelle nous nous trouvons. Là où les travailleurs acceptent de suivre la révolte démocratique de la petite bourgeoisie, qui est incapable de s’affirmer, mais finira par les encadrer pour le conflit et la guerre impérialiste. Et pourtant, que ce soit en Iran, en Turquie, en Chine, en Amérique ou en Europe, où les travailleurs s’affirment à travers leurs propres luttes et slogans, le mécanisme infernal de la guerre est verrouillé.