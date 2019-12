Pensez à sauver vos institutions sécuritaires de la mort cérébrale

En réaction aux propos prononcés par la ministre française des Armées, Florence Parly, à Manama, le ministre iranien de la Défense, a affirmé que la présence et l’intervention des Occidentaux dans la région ne feraient qu’y compliquer la situation sécuritaire.

Selon l’agence de presse Fars News, le général Amir Hatami a recommandé aux Occidentaux d’abandonner leurs plans interventionnistes et expansionnistes et de soigner la « mort cérébrale » de leurs institutions sécuritaires.

« Il y a environ un siècle, les anciennes puissances colonialistes qui faisaient cavalier seul dans la région ont dû s’en aller puisqu’elles ont été confrontées à la résistance des peuples. Aujourd’hui, elles se font l’illusion d’y revenir et cherchent leur part de la “vache à lait” dont parle Trump. Qu’elles sachent que les peuples de la région sont conscients, et qu’ils gardent toujours à l’esprit le pillage et l’oppression que les puissances colonialistes leur ont fait subir dans le passé. Ces dernières ne pourront donc les provoquer par leurs vantardises en série. »

Il n’y a aucun doute, d’après le général Hatami, que les puissances douce et dure des États-Unis dans le monde [auxquelles a fait allusion la ministre française] se sont affaiblies un peu partout dans le monde, et d’ajouter :

« Cela ne signifie pourtant pas que la région acceptera de remplacer la présence américaine par d’autres puissances étrangères. Au lieu de chercher à échapper à la responsabilité des déclarations provocatrices qui montrent clairement son souci d’assurer les intérêts financiers de son pays, la ministre française des Armées ferait mieux de se focaliser sur le nombre de ressortissants français ayant adhéré Daech et sur leurs crimes en Irak et en Syrie. “La France a-t-elle eu un rôle positif dans la lutte contre les terroristes takfiristes de Daech dans ces deux pays ?” Telle est la question à laquelle devrait répondre la ministre française. Or, c’est les peuples irakien et syrien qui, avec l’aide des Iraniens et Russes, ont fait échec aux terroristes takfiristes de Daech. Les puissances occidentales dont les États-Unis n’ont fait que gérer ces groupes en leurs propres faveurs. »