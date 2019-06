UNE NOUVELLE DISTRIBUTION IMPÃ‰RIALISTE DES RÃ”LES, LA MÃŠME MISÃˆRE POUR L’HUMANITÃ‰

Par Nuevo Curso. Traduit par

Les États-Unis ne sont plus « ce que c’était », ni le célèbre « axe Paris-Berlin », apparemment disparu, ni les « lignes directrices européennes ». Il en va de même de l’incapacité du système à offrir le développement et la prolifération des tensions et des catastrophes.

Les changements en cours

La guerre est toujours en préparation dans le Golfe. De la même manière que nous avons vu au Venezuela et le Brésil , les États-Unis, bien qu’ils rugissent et prennent les devants en mettant en scène les protagonistes, ils sont en réalité en retard sur leurs « alliés » régionaux. Dans le tandem du golfe des Emirats , l’ Arabie saoudite est déterminée à isoler l’Iran et à prendre la tutelle impérialiste de pays qui, comme le Soudan, étaient sous son égide .

La multiplication des fractures sous l’ombre permanente de la montée des tensions avec la Chine oblige les Etats-Unis à des déploiements dissuasifs mais limités , très loin de la doctrine de la « supériorité militaire écrasante » des guerres en Irak. L’idée que la menace américaine est suffisante et décisive a été transmise à maintes reprises en Corée et tente de se réaffirmer de temps en temps avec l’Iran d’une manière peu crédible . Mais dans la pratique, lever le vent de la guerre et semer des ordres sanguinaires se traduisent par des négociations continues qui vont à l’encontre de la présomption d’inocense.

En Europe, Macron quitte les élections au Parlement européen avec une politique plus agressive que jamais avant l’Allemagne, essayant de modifier les règles pour imposer le prochain président de la commission à la résistance allemande . Pendant ce temps, l’ Allemagne reconnaît être déjà dans une nouvelle glisse et « inévitable » épisode de crise dans un véritable Blitzkrieg, les initiatives françaises sont accélérées et à leur côté la fusion Renault-Fiat prend forme à pleine vitesse avec le soutien du gouvernement, pointant que la capitale française et son gouvernement se tournent vers la Méditerranée .

Non seulement cela. L’Écosse, cet allié traditionnel de la France, menace une nouvelle tentative de référendum sur l’indépendance à un moment où le modèle d ‘ »union douanière » en tant que forme de relation post-Brexit, à la lumière de l’expérience turque , commence à être remis en question.

Ce qui ne change pas

Nouvelles aujourd’hui: le salaire d’une banque, d’un maçon, d’un chauffeur de bus ou d’un enseignant ne travaille pas en Argentine ou pour atteindre le seuil de pauvreté d’une famille de deux enfants. L’Argentine « riche » ne « saigne » pas, la capitale nationale saigne et aspire les travailleurs, tandis que les syndicats , pilier du capitalisme d’État, n’ont plus la honte de cesser d’appeler « le respect » aux surveillance de leurs grèves anti-ouvrières .

Et tandis que… l’ accumulation continue, mais l’incapacité à générer du développement n’arrête pas de se manifester. Les bourgeoisies africaines et leurs chefs impérialistes inaugurent aujourd’hui avec fierté une zone de libre-échange panafricaine de 56 États. En même temps, nous avons découvert que 670 000 personnes meurent chaque année du sida, 400 000 du paludisme, d’autres de la tuberculose et encore plus si nous ajoutons la dengue, Ebola ou simplement les naissances difficiles. Un massacre quotidien et inexorable, une hécatombe qui dissimule toute prétention de « développement » capitaliste. Partout, quoique sous différentes formes, le capitalisme détruit quotidiennement les principales forces productives : ses travailleurs, nous.