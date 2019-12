Inflation : comment l’argent s’autodétruit

Par Doug Casey. Source Internationel Man. Commentaires:

L’inflation survient lorsque la création de monnaie dépasse la création de la richesse réelle à laquelle elle devrait correspondre … Elle n’est pas causée par la hausse des prix, elle provoque plutôt celle-ci. (C’est-à-dire que trop d’argent est en circulation pour la valeur des marchandises à acquérir – à acheter – à consommer! NDLR)

L’inflation n’est pas causée par le boucher, le boulanger ou le garagiste, bien qu’ils soient généralement blâmés. Au contraire, en produisant de la richesse réelle (des marchandises et donc du capital. NDLR), ils combattent les effets de l’inflation. L’inflation est le fait du gouvernement seul, puisqu’il contrôle seul la création de la monnaie. (Ce qui n’est pas tout à fait vrai. l’État bourgeois contrôle la création de monnaie sonnante et trébuchante mais pas la création de l’argent – du capital. Ainsi chaque institution financière qui émet une carte de crédit à un client dont la limite de crédit est de 10 000 euros ou dollars USD crée de l’argent qui contribue à provoquer l’inflation. NDLR).

Dans une véritable société de libre marché, la production est le seul moyen pour une personne ou une organisation d’obtenir légitimement des richesses. «Gagner de l’argent» n’est pas différent de «créer de la richesse» et l’argent n’est qu’un certificat de production. Dans notre monde, cependant, le gouvernement peut créer de la monnaie à un coût dérisoire et la dépenser à sa valeur maximale sur le marché. Si la fiscalité est l’expropriation de la richesse par la force, alors l’inflation est son expropriation par la fraude.(Retenez bien cette définition vous travailleurs français qui cherchez à sauver vos régimes de retraite de l’expropriation de l’État Macron. Macron peut consigner dans la loi la valeur du « point » mais il ne peut consigner la valeur de l’euro qui servira à acheter des « points » pour la retraite. NDLR).



Pour provoquer l’inflation, un gouvernement a besoin du contrôle complet de l’argent légal d’un pays. (Cette assertion est fausse. Ce n’est pas l’État qui contrôle l’argent dans un pays mais les propriétaires des moyens de production, d’échange et les marchandises dont l’État fait partie. NDLR) Cela a des implications les plus larges possibles, car la monnaie est beaucoup plus qu’un simple moyen d’échange. La monnaie est le moyen par lequel tous les autres biens matériels sont évalués (et échangés NDLR). Il représente, de manière objective, les heures de la vie consacrées à l’acquérir (À la produire dirons-nous. NDLR). Et si suffisamment d’argent permet de vivre à sa guise, cela représente aussi la liberté. Il représente toutes les bonnes choses que l’on espère avoir, faire et prévoir pour les autres. L’argent est un concentré de la vie [matérielle]. (Pour un capitaliste s’entend. NDLR).

À mesure que l’État devient plus puissant et doit fournir davantage de ressources à certains groupes, sa demande de fonds augmente. Le gouvernement préfère naturellement éviter d’imposer plus d’impôts, car les gens deviennent moins capables de – ou disposés à – les payer. Il enregistre des déficits budgétaires plus importants, choisissant d’emprunter ce dont il a besoin pour les combler. Lorsque le marché devient moins apte – ou moins disposé – à lui prêter de l’argent, il se tourne vers l’inflation en vendant des montants toujours plus importants de sa dette à sa banque centrale (obligations d’épargne gouvernementale), qui la paye en imprimant davantage d’argent. (Ceci est exact, mais ne constitue que l’une des nombreuses sources d’emprunt, de dette et d’inflation de l’économie capitaliste – Il y a la dette corporative et la dette des ménages, des étudiants, des institutions, des caisses de retraite sous financés, etc. = 250 000 milliards USD au total. NDLR)

Lorsque l’offre de monnaie augmente, celle-ci perd de la valeur par rapport à d’autres éléments et les prix augmentent. Le processus est beaucoup plus destructeur que la fiscalité, qui dissipe simplement la richesse. L’inflation sape et détruit les bases permettant d’évaluer tous les biens les uns par rapport aux autres et d’allouer intelligemment les ressources. Il crée le cycle économique et provoque les affectations et les distorsions de l’économie qui en résultent. Nous connaissons le vieil adage : «Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres.» Personne n’a jamais dit que la vie devait être juste, mais en général, il n’y a pas de raison a priori pour que les riches deviennent de plus en plus riches. Dans une société de marché libre, les dictons tels que «Les gains de la première génération sont perdus à la troisième» ou «Un imbécile et son argent sont vite séparés», pourraient être une meilleure description de la réalité. Mais, nous ne vivons pas dans une société de marché libre. (Cette assertion est fausse. De plus, il est tout à fait logique sous le mode de production capitaliste que les propriétaires de vastes moyens de production et d’échanges accumulent toujours plus d’argent = de capital = et que ceux qui ne possèdent que leur bras à vendre pour vivre soient les premiers à être dépossédés d’argent – première victime de l’inflation. NDLR)

Les riches et les pauvres ont tendance à se différencier à mesure que la société devient plus bureaucratique, mais pas à cause d’une loi divine. C’est une conséquence de tout système hautement politisé. Le gouvernement, pour paraphraser Willie Sutton, est là où l’argent se trouve. Plus le gouvernement est grand, plus les riches, et ceux qui le souhaitent, feront de leur mieux pour que le gouvernement se comporte comme il se doit. (Tout à fait exact monsieur Casey. Ce qui nous amène à dire que les mascarades électorales c’est bidon. NDLR.)

Seuls les riches peuvent se payer les conseils juridiques nécessaires pour se faufiler entre les lois qui contraignent les masses. Les riches peuvent permettre aux comptables de trouver une voie à travers les failles des lois fiscales. Les riches ont le crédit pour emprunter et ainsi profiter de l’inflation. Les riches peuvent payer pour agir sur la manière dont le gouvernement déforme l’économie pour que les distorsions leur soient profitables.Le problème n’est pas que les riches soient de mauvaises personnes – les pirates politiques qui les satisfont sont une question différente. Dans une société fortement régulée, fortement taxée et inflationniste, les riches ont fortement tendance à s’enrichir au détriment des pauvres, qui subissent les mêmes actes du gouvernement.

Toujours et sans exception, les économies les plus socialistes ou à planification centrale présentent la répartition la plus inégale des richesses. (Nous pensons exactement comme vous monsieur Casey. Indice que les sociétés soi-disant « socialistes » ne sont que la forme hautement dirigiste du capitalisme d’État « libéral ». NDLR). Dans ces sociétés, les sans-scrupules deviennent et restent riches grâce au pouvoir politique. Dans les sociétés libres, les riches ne peuvent s’enrichir qu’en fournissant les biens et services que les autres veulent, et à un prix abordable. (Fadaises évidemment, capitalisme d’État socialiste et capitalisme d’État libéral = blanc bonnet et bonnet blanc. NDLR).

Au fur et à mesure que l’inflation empire, le gouvernement s’empresse de faire quelque chose, n’importe quoi, à ce sujet. Les gens vont se joindre à des comités d’action politique, des groupes de pression et des partis politiques dans l’espoir de gagner du poids pour imposer leur volonté à l’ensemble du pays, manifestement pour leur propre bien.

Les solutions possibles du gouvernement incluront le contrôles des salaires et des prix, des crédits, des restrictions sur la mobilité de l’emploi, des contrôles sur le retrait d’argent de comptes bancaires, des restrictions à l’importation et à l’exportation, des restrictions sur l’utilisation des espèces pour prévenir l’évasion fiscale, la nationalisation et même la loi martiale, presque tout est possible. Aucune de ces « solutions » ne s’attaque à la cause première : l’intervention de l’État dans l’économie. Chacune ne fera qu’empirer les choses plutôt que les améliorer. (FAUX, l’intervention de l’État dans l’économie capitaliste n’est pas fortuite, évitable ou négociable. l’État bourgeois est le majordome du grand capital qui s’en sert pour maintenir sa dictature sur l’ensemble de l’économie politique et sociale, quoi qu’en disent les libertariens. NDLR).

Ce que toutes ces solutions partagent, c’est leur nature politique ; pour qu’elles fonctionnent, elles exigent que certaines personnes soient obligées d’obéir aux ordres des autres. Que vous-même, moi, ou un chauffeur de taxi dans la rue estimions qu’une solution est bonne ou non est sans importance. Tous les problèmes qui commencent tout juste à se manifester à la tête de la société – par exemple, un système de sécurité sociale en faillite, des banques ruinées protégées par le gouvernement fédéral, un système monétaire détraqué – étaient autrefois des solutions qui devaient sembler «bonnes» à l’époque, sinon elles n’auraient jamais été adoptées. (Faux, évidemment. Exemple, la réforme – extorsion – des régimes de retraite ouvriers en France ne semblent pas bonne du tout et pourtant l’État capitaliste français l’imposera à tous les salariés qui seront expropriés de leurs épargnes. NDLR).

Le vrai problème n’est pas ce qui est fait, mais plutôt comment cela se fait : soit par le biais du processus politique, soit par celui du marché libre. (C’est le contraire qui est vrai évidemment. NDLR). La différence est celle qui existe entre la contrainte et le volontarisme. C’est aussi la différence entre être excité, frustré, se cogner la tête contre un mur, et prendre des mesures positives pour améliorer son propre niveau de vie, vivre sa vie à sa guise et, par son exemple, influencer la société dans la direction que vous aimeriez lui voir prendre – mais sans demander au gouvernement de pointer une arme à feu sur la tempe de qui que ce soit. L’action politique peut changer les choses. Les Russes dans les années 20, les Allemands dans les années 30, les Chinois dans les années 40, les Cubains dans les années 1950, les Congolais dans les années 1960, les Sud-Vietnamiens et les Cambodgiens dans les années 1970, puis les Rhodésiens, les Bosniaques, les Rwandais et les Vénézuéliens aujourd’hui, sont parmi ceux qui ont certainement découvert cela. C’est seulement que les changements ne sont généralement pas très constructifs. (C’est vrai, et la question est bien POURQUOI tant de sacrifices populaires ont aboutit à ces catastrophes répétées pas très constructives? NDLR)

C’est la nature du gouvernement ; il ne crée pas de richesse, il répartit uniquement celle que les autres ont créée. Plus généralement, il dépense ou alloue mal la richesse, car il agit uniquement de manière politiquement productive pour lui – c’est-à-dire celle qui gratifie et renforce le pouvoir des politiciens – plutôt qu’économiquement productive – c’est-à-dire celle qui permet aux individus de satisfaire leurs désirs de la façon dont ils le souhaitent. (Tout cela est faux, l’État est un instrument du capital et non l’inverse. De plus, l’État capitaliste employeur produit de la richesse quand il est propriétaire de chantiers maritimes, d’aciéries, etc. NDLR)

Il est irresponsable de baser votre vie sur ce que des centaines de millions d’autres personnes et leurs dirigeants peuvent ou ne peuvent pas faire. Être une personne libre consiste fondamentalement à être la cause de ses actions et de son destin et non la conséquence des actions des autres. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres vont faire, mais vous pouvez vous contrôler vous-même. Si vous comptez sur d’autres personnes, ou sur des solutions politiques, cela vous rendra probablement imprudent et complaisant, sûr de vous dans l’espoir qu’ils «savent» ce qu’ils font et que vous n’aurez pas à vous énerver, ni à vous inquiéter de l’effondrement de l’économie (!)

Dough Casey est un auteur à succès, spéculateur de renommée mondiale et philosophe libertaire, il a acquis une réputation bien méritée pour son érudition et sa perspicacité, souvent controversée, dans la politique, l’économie, et les marchés d’investissement.

Traduit par jj, relu par Camille pour le Saker Francophone