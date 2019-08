Par Marc Touati. Sur Capital.fr

Comme tous les ans, la rentrée de septembre apporte son lot d’inquiétudes. En effet, après le break estival, c’est traditionnellement le moment de remettre les pendules à l’heure et peut-être aussi de se remettre en question… Pour les jeunes, qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés pendant leur année scolaire, mais aussi pour les adultes, qui s’interrogent sur leur avenir personnel et professionnel. Cette année, ils peuvent légitimement nourrir quelques craintes quant à l’évolution de l’environnement géopolitique, économique et financier… Et si l’enthousiasme du renouveau pourrait s’imposer chez certains, la crainte d’un avenir difficile se diffuse dans les esprits…

A partir de 2015, l’opium diffusé à profusion par les banques centrales a laissé croire aux investisseurs, aux analystes et finalement au monde entier que le ciel n’avait plus de limite. Une sorte d’aveuglement collectif s’est installé, permettant notamment aux marchés boursiers de flamber et aux taux d’intérêt à long terme des obligations d’Etat de s’effondrer. Certains – comme ceux de la France et de l’Allemagne – sont même devenus négatifs, en dépit de dettes publiques pléthoriques. Reste que tous les excès ont une fin, y compris lorsqu’ils sont agréables. Après avoir commencé à se dégonfler en 2018-2019, tout en se reformant régulièrement, les bulles sur les actions, les obligations et l’immobilier vont forcément connaître un mouvement de correction baissière marquée et durable. Et ce, d’autant que les risques à venir sont pléthore. Voici un petit tour d’horizon.

Il y a d’abord les risques géopolitiques et terroristes. Ceux qui prévalent à Hong-Kong, entre l’Inde et le Pakistan, dans le golfe persique (Iran…) ou en Amérique Latine, sans parler des attentats qui ensanglantent régulièrement le Proche et le Moyen-Orient. Dans la mesure où ces risques sont incommensurables, il est malheureusement très possible qu’un ou plusieurs attentats et/ou chocs géopolitiques inattendus de par leur ampleur affectent massivement l’économie mondiale et les marchés financiers internationaux.

D’autres risques économico-financiers pèsent déjà sur la bonne santé de l’économie et des places boursières de la planète. Il s’agit tout d’abord de l’évolution de la croissance mondiale. En effet, comme l’ont montré les derniers indicateurs avancés de l’activité économique à travers le monde, cette dernière reste très fragile. Et ce notamment parce que la croissance décélère fortement dans la zone euro, au Japon et aux Etats-Unis, mais aussi en Chine et dans l’ensemble du monde émergent. Un ralentissement plus fort que prévu par les marchés est donc très probable. Dans ce cadre, les perspectives de dividendes reculeront, ce qui entachera de nouveau les cours boursiers.

D’autres risques pourraient également aggraver la situation de l’économie mondiale et des places financières internationales. Citons par exemple l’instabilité politique en Argentine, qui a déjà suscité un effondrement du peso, une flambée des prix et une forte baisse de l’activité économique. Déjà mal en point, l’ensemble de l’Amérique Latine ne manquera pas de pâtir de ce décrochage, à commencer par le Brésil qui demeure également dans une situation très fragile.

Ensuite, les tensions grandissantes entre la Chine et les Etats-Unis, également avivées par la situation hongkongaise, risquent de déboucher sur un fort écroulement de la croissance chinoise, mais aussi du commerce mondial. Parallèlement, la probabilité d’un hard Brexit ne cesse de croître dangereusement, ce qui, le cas échéant, entraînera une crise économico-financière au Royaume-Uni, mais aussi dans l’ensemble de l’Union européenne.

Ce qui nous amène à un autre grand risque : celui qui pèse sur la stabilité politique de la zone euro, avec notamment de nouvelles élections qui se profilent en Italie, et, au bout du chemin, une crise massive entre nos voisins transalpins et l’ensemble de la zone euro. N’oublions pas que M. Salvini souhaite tout simplement supprimer une partie de la dette publique italienne et notamment celle détenue par la BCE et les États de la zone euro. Autrement dit, une nouvelle crise de la dette grecque mais puissance 10 est en préparation et personne ne s’en inquiète. Doit-on rappeler que la dette publique grecque atteignait 350 milliards d’euros lors de la crise susnommée, contre 2.300 milliards d’euros pour celle de l’Etat italien aujourd’hui ? C’est dire le clash qui se profile droit devant nous…

Enfin, last but not least, endormie depuis quelques mois à coup de milliards d’euros, la crise sociétale continue de menacer notre douce France. “Qu’importe !, diront certains, les taux d’intérêt de l’OAT à 10 ans sont négatifs, il n’y a qu’à continuer de déverser des milliards d’euros et d’augmenter les déficits publics et la dette !”. Peut-être, mais ne soyons pas dupes, ni aveugles : même avec des taux négatifs, la dette publique devra être remboursée. Or, comme la croissance française est et restera faible, cette fuite en avant se traduira inévitablement par de nouvelles hausses d’impôts, donc moins de croissance, plus de chômage et plus de tensions sociales.

En conclusion, nous dansons collectivement sur un volcan en ébullition, qui finira forcément par exploser selon le processus habituel : Récession, Instabilité, Surévaluation, Krach. Quatre mots dont les initiales forment justement le mot RISK ! Quelle coïncidence ! Bonne rentrée à toutes et à tous !

Marc Touati, président du cabinet ACDEFI et auteur de plusieurs best-sellers économiques, dont Un monde de bulles, toujours en tête des ventes dans sa catégorie sur Amazon.fr