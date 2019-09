Récession: ceux qui rassurent et ceux qui disent la vérité…

Par Marc Rousset.

La revue Capital, dans son dernier numéro de septembre, veille sur nous et tient à nous rassurer. Capital estime à 20 % de probabilité que « l’économie devrait reculer », à 60 % que « l’économie devrait ralentir » et à 20 % que « l’économie mondiale devrait repartir ». Mais ce que la revue oublie de préciser, c’est que, systématiquement, lors des sept dernières récessions, partout dans le monde, les médias ont toujours estimé à environ 20 % de probabilité la venue de ralentissements et de récessions, alors que les crises et les krachs ont toujours eu lieu dans les douze mois qui suivaient la courbe de l’inversion des taux de rendement aux États-Unis.

Capital nous précise que les organisations internationales ne prévoient pas de catastrophe avec un rebond de croissance à 3,6 % en 2020 pour l’OCDE, sans nous avouer que, même si elles en prévoient une, elles nous tiendront toujours des propos rassurants avec des chiffres optimistes tronqués. Un petit paragraphe de lucidité sur trois pages de texte est quand même là pour protéger le magazine au cas où les événements tourneraient au vinaigre : « Nous sommes loin d’être à l’abri d’une crise financière. Excès de liquidités, surendettement de nombreux acteurs, Bourses qui tutoient des sommets sans véritables raisons, banques en difficulté… les bombes sont nombreuses et prêtes à exploser. »

L’Argentine s’enfonce dans la crise avec une inflation de 55 %, un endettement public de 100 % du PIB, un rééchelonnement demandé pour 50 milliards de dollars de la dette, le classement par Standard & Poor’s des obligations argentines en catégorie spéculative, le spectre de la banqueroute et du défaut de paiement.

Au-delà des derniers discours apaisants de Trump et des Chinois, des droits de douane bien réels de 30 % au lieu de 25 % ont frappé, ce dimanche, 250 milliards de dollars de produits chinois et frapperont 175 milliards de dollars de produits supplémentaires à 15 %, le 15 décembre, soit, alors, la totalité des importations chinoises. Quant à la devise chinoise à 7,17 yuans pour 1 dollar, elle n’a jamais été aussi basse depuis onze ans pour contrer les droits de douane américains.

Mme Lagarde se déclare prête à soutenir l’économie avec de nouvelles mesures de la BCE car « l’expansion économique de la zone euro a ralenti récemment et les perspectives de croissance sont en baisse » : Lagarde veut encore baisser davantage les taux (négatifs depuis 2014) de rémunération des dépôts bancaires et le principal taux de refinancement, nul depuis mars 2016. Elle reconnaît, pourtant, que les taux bas ne sont pas la panacée car ils « ont des implications pour le secteur bancaire et la stabilité financière en général ».

Attention ici chers lecteurs – il importe de bien comprendre le phénomène économique complexe que décrit notre collaborateur Marc Rousset: A) tout commence par la surproduction des marchandises (biens et services). B) Surproduction relative, car les besoins existent mais le pouvoir d’achat de la clientèle s’amenuise – donc la demande diminue – alors que l’offre de biens et de services augmente. C) Ce qui entraine la guerre commerciale internationale – chaque grand conglomérat industriel cherchant à s’emparer des marchés de ses concurrents (ici, la hausse des tarifs douaniers est la manière par laquelle l’État des riches supporte ses multinationales). D) Afin de booster artificiellement le pouvoir d’achat anémique, et soutenir la demande, le circuit financier ouvre les vannes du crédit en folie (l’argent ne coûte plus rien et peu à peu ne vaut plus rien) – d’où, l’endettement catastrophique des États, des consommateurs et des entreprises. E) Cela entraine le renversement de la courbe de rendement des investissements – (face à la crise en folie – il devient trop risqué pour le capital d’acheter des obligations d’épargne gouvernementales à long terme et le capital spéculatif se rabat sur les obligations à court terme donnant momentanément un meilleur rendement. F) En corollaire, les banques imposent des taux d’intérêt négatifs = les banques centrales font payer les banques qui gardent de l’argent en réserve afin de forcer artificiellement la circulation du capital. G) Le capital financier en surabondance ne peut circuler car il ne trouve pas preneur puisqu’il est inutile d’investir productivement et de lancer la production de nouveaux biens et services quand il y a déjà surproduction (voir le point A ci-haut). H) Inévitablement, le capital argent spéculatif (les bourses commencent à donner des signes d’essoufflement) et le capital financier hyper-inflationniste (en trop grande quantité sur les marchés) entraînent une dévaluation de la monnaie de réserve internationale (le dollar US pour le moment – alors que l’or-refuge prend de l’ascendant), puis la dévaluation de toutes les autres monnaies par la suite. I) Le crash boursier (les bulles spéculatives éclatent) manifeste la récession puis la dépression économique systémique. Robert Bibeau. Éditeur.

Aux États-Unis, les dernières données de l’association ISM (Institute for Supply Management) mesurant l’activité manufacturière dans la région de Chicago laissent entrevoir un ralentissement général de l’activité économique et, toujours selon ISM, les entreprises ralentissent déjà leurs investissements (et leur production. NDLR). En Allemagne, les exportations reculent de 1,3 % au deuxième trimestre par rapport au premier, un rythme inédit depuis six ans. Selon le président de l’IFO (Institut für Wirtschaftsforschung/Institut pour la recherche économique), « les signaux indiquant une récession sont de plus en plus nombreux ».

Le taux de rendement des bons du Trésor à 30 ans est tombé à 1,906 %, un record historique. Le rendement à 10 ans (1,46 %) est, une nouvelle fois, inférieur à celui à 2 ans (1,50 %). Le compte à rebours avant la récession a commencé, selon l’économiste américain Tony Dwyer car « lors des sept derniers cycles économiques, chaque récession a été précédée d’une inversion de la courbe des taux ».

Le grand média chinois Global Times évoque le retour du standard or. Après un gain récent de 20 %, « une nouvelle hausse de l’or de 25 % pourrait se déclencher », selon les experts de Citi. La dédollarisation est en marche, l’or étant prêt à reprendre sa place de roi légitime sur le trône des valeurs refuges. Mark Carney, président de la Banque d’Angleterre, a lancé une bombe, lors de la grand-messe des banquiers centraux à Jackson Hole, en affirmant la nécessité d’un nouveau système monétaire, que le dollar allait perdre son statut de monnaie de réserve. Il n’y a qu’un seul véritable candidat pour le remplacer : l’or, vieux de 5.000 ans !