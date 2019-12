Les gens de mon pays (Vigneault)

Les gens de mon pays

Gilles Vigneault (1964)

Les gens de mon pays

Ce sont gens de paroles

Et gens de causerie

Qui parlent pour s’entendre

Et parlent pour parler

Il faut les écouter

C’est parfois vérité

Et c’est parfois mensonge

Mais la plupart du temps

C’est le bonheur qui dit

Comme il faudra de temps

Pour saisir le bonheur

À travers la misère

Emmaillée au plaisir

Tant d’en rêver tout haut

Que d’en parler à l’aise

Parlant de mon pays

Je vous entends parler

Et j’en ai danse aux pieds

Et musique aux oreilles

Et du loin au plus loin

De ce neigeux désert

Où vous vous entêtez

À jeter vos villages

Je vous répéterai

Vos parlers et vos dires

Vos propos et parlures

Jusqu’à perdre mon nom

Ô voix tant écoutées

Pour qu’il ne reste plus

De moi-même qu’un peu

De votre écho sonore

Je vous entends jaser

Sur les perrons des portes

Et de chaque côté

Des cléons des clôtures

Je vous entends chanter

Dans la demi-saison

Votre trop court été

Et mon hiver si longue

Je vous entends rêver

Dans les soirs de doux temps

Il est question de vents

De ventes et de gréements

De labours à finir

D’espoirs et de récoltes

D’amour et du voisin

Qui veut marier sa fille

Voix noires voix durcies

D’écorce et de cordage

Voix des pays plain-chant

Et voix des amoureux

Douces voix attendries

Des amours de village

Voix des beaux airs anciens

Dont on s’ennuie en ville

Piailleries d’écoles

Et palabres et sparages

Magasin général

Et restaurant du coin

Les ponts les quais les gares

Tous vos crimes maritimes

Atteignent ma fenêtre

Et m’arrachent l’oreille

Est-ce vous que j’appelle

Ou vous qui m’appelez

Langage de mon père

Et patois dix-septième

Vous me faites voyage

Mal et mélancolie

Vous me faites plaisir

Et sagesse et folie

Il n’est coin de la terre

Où je ne vous entende

Il n’est coin de ma vie

À l’abri de vos bruits

Il n’est chanson de moi

Qui ne soit toute faite

Avec vos mots vos pas

Avec votre musique

Je vous entends rêver

Douce comme rivière

Je vous entends claquer

Comme voile du large

Je vous entends gronder

Comme chute en montagne

Je vous entends rouler

Comme baril de poudre

Je vous entends monter

Comme grain de quatre heures

Je vous entends cogner

Comme mer en falaise

Je vous entends passer

Comme glace en débâcle

Je vous entends demain

Parler de liberté