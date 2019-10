L’homme sandwich (Ferrat)

L’HOMME SANDWICH

Jean Ferrat

L’homme sandwich a de la peine

Il voudrait bien aller flâner

Avec les gens qui se promènent

Sous le soleil des beaux quartiers

L’homme sandwich traîne la semelle

Sa silhouette sur le boulevard

Prend des allures de caravelle

Battue par les vents du hasard

Il y a la mer immense

Et des visages qui défilent devant lui

Il y a Paris qui mène le tapage

Et qui roule comme la vie

Il cueille le soleil

Les rires des enfants

Et des morceaux de ciel

Dans les yeux des amants

Des feuilles et des papiers multicolores

Qu’il remet à tous les passants

S’envolent pour le suivre longtemps encore

En tourbillonnant dans le vent

Et les mains dans les poches

Il s’éloigne en rêvant

Tandis que deux gavroches

Les ramassent en riant

L’homme sandwich a de la peine

Il voudrait bien aller flâner

Avec les gens qui se promènent

Sous le soleil des beaux quartiers

Il voit mille étalages la lumière

Ruisselant au nez des badauds

Il voit blotti sous les porte cochère

L’amour éclater en sanglots

Tandis que par leurs cris

De bar les camelots

Essaient de faire la pige

Aux marchands de journaux

Sortie des magasins et des usines

Tout s’embrouille dans son esprit

Taxi métro vélo les gens piétinent

En se bousculant dans la nuit

Et chipant au passage

Ce dont il a envie

Il cueille des images

Dans le cœur de Paris

L’homme sandwich traîne la semelle

En croisant la foule du soir

Oui mais la foule comme la Seine

S’écoule en lui disant bonsoir

Les droits d’auteurs de ce texte appartiennent aux instances concernées. Il est publié ici, sur un espace citoyen sans revenu et libre de contenu publicitaire, à des fins strictement documentaires et en complète solidarité envers son apport intellectuel, éducatif et progressiste. .



