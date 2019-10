Il me reste un pays (Vigneault)

Il me reste un pays

Gilles Vigneault (1971)

Il me reste un pays à te dire

Il me reste un pays à nommer

Il est aux tréfonds de toi

N’a ni président ni roi

Il ressemble au pays même

Que je cherche au cœur de moi

Voilà le pays que j’aime

Il me reste un pays à prédire

Il me reste un pays à semer

Vaste et beau comme la mer

Avant d’être découvert

Puis ne tient pas plus de place

Qu’un brin d’herbe sous l’hiver

Voilà mon Jeu et ma Chasse

Il te reste un pays à connaître

Il te reste un pays à donner

C’est un pont que je construis

De ma nuit jusqu’à ta nuit

Pour traverser la rivière

Froide obscure de l’Ennui

Voilà le pays à faire

Il me reste un nuage à poursuivre

Il me reste une vague à dompter

Homme ! Un jour tu sonneras

Cloches de ce pays-là

Sonnez Femmes joies et cuivres

C’est notre premier repas

Voilà le pays à vivre

Il nous reste un pays à surprendre

Il nous reste un pays à manger

Tous ces pays rassemblés

Feront l’homme champ de blé

Chacun sème sa seconde

Sous l’amour qu’il faut peler

Voilà le pays du monde

Il nous reste un pays à comprendre

Il nous reste un pays à changer

.



.