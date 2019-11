Photo, photo, photo… (Laurendeau)

Photo, photo, photo…

Paul Laurendeau (Ysengrimus)

Toutes ces mirifiques photos

D’un si douloureux monde en crise

Nous crient, nous susurrent, nous disent

Le laid, le grand, le toc, le beau.

Cette langoureuse jouissance

Cernant les pourtours de l’image

C’est fou, c’est vrai, c’est faux, c’est sage…

Une bien circonspecte imprudence.

On veut tout capturer, tout voir:

Villages, volcans, naufrages, bateaux.

Et la photo, photo, photo

Ne construit jamais que sa propre gloire.

Tout ce patatras d’appareils

Nous fait froidement miroiter

Je ne sais quelle narcissique beauté

Livide… et à nulle autre pareille.

Et ces pesants capteurs d’époque

Que sont tous ces cadrages de nos ego-photos,

Ils sont classiques, ils sont baroques

Mais ils nous tuent, nous font la peau.

