Procédure de modération des 7 du Québec. Prière de lire attentivement.

NOTER QUE, POUR FINS DE RAPPEL, CETTE PROCÉDURE DE MODÉRATION EST REPRODUITE AUTOMATIQUEMENT UNE FOIS PAR ANNÉE.

.

1- Le filtre des envois indésirables robotisés est activé. Tout envoi publicitaire ou propagandiste émis par un robot est donc automatiquement mis à l’écart ici, par la machine. L’équipe éditoriale vérifiera cependant sur demande ce lot spécifique d’envois rejetés pour s’assurer qu’une intervention intéressant l’échange ne s’y trouve pas, par inadvertance. L’inadvertance étant ici due au fait que des intervenants intéressants ayant beaucoup posté sur des carnets supportés par cette plate-forme sont parfois relégués dans le filet à mortadelle (spam net) sans raison vraiment valide. L’équipe éditoriale récupère alors ces interventions quand on les leur signale. Veuillez éviter de mettre trop d’hyperliens dans un seul message (répartissez vos hyperliens sur plusieurs messages). Le message surchargé d’hyperliens tend alors à être filtré comme mortadelle. Si votre message n’est pas apparu, le signaler le plus rapidement possible privément ou par une courte notule dans l’espace où vous désirez commenter. On ira alors le récupérer pour vous.

2- L’équipe éditoriale lit les interventions des commentateurs une par une. La requête ferme de modération n’est pas activée. Votre message apparait donc automatiquement, sur envoi. Le mécanisme autorisant le passage d’un auteur une fois que sa première intervention a été acceptée est activé. Nous sommes donc sous filtrage ex-post. Il reste cependant que chaque texte de commentaire est revu au cas par cas. L’approbation se fait au texte, pas à l’auteur. Le cyber-anonymat des intervenants est intégralement respecté. En conformité avec la doctrine du Carnet Lenteur (Slow Blogging), la bande passante de discussion de tous les billets est ouverte et restera ouverte un an. Le volume des commentaires ou leur nombre n’est pas limité.

3- Les fautes d’orthographe et coquilles des interventions sont parfois corrigées par l’équipe éditoriale. Vu le volume, ceci ne doit pas être considéré comme une correction complète (vous restez pleinement responsables de la qualité finale de vos textes de commentaires). Ces corrections sont habituellement apportées pour que l’intervention ne soit pas jugée sur sa conformité orthographique, critère non avenu. D’autres conventions s’appliquent et nous vous invitons à les respecter par avance. Les mots abrégés sont restitués, les chiffres en chiffres sont remis en lettres. Les points d’exclamation sont retirés. Les triples points d’interrogation sont réduits à un seul. Un protocole de mise en italique ou en gras des citations et des titres est implémenté. Les interventions en anglais sont parfois suivies d’une traduction ou d’une glose-résumé. Globalement, il s’agit de finir avec en main un échange-débat qui sera utilement et agréablement lisible par un tiers. Comme nous ne pouvons pas toujours faire ces ajustements, veuillez les appliquer d’office dans vos commentaires, dans la mesure du possible.

4- Les interventions retenues en priorité sont celles introduisant un débat de fond. Si un point de vue est défendu dans le billet, le point de vue le contredisant méthodiquement est promu prioritairement dans la discussion. L’exercice se veut fondamentalement dialectique. Le postulat est que le lecteur pourra établir son propre jugement en prenant connaissance de l’intégralité du débat. Les 7 du Québec ne cherche(nt) pas à remporter un débat mais à l’exposer et à rendre la position personnelle de chaque auteur bien claire au sein de cet exposé. Les hyperliens apportés par les contradicteurs (y compris les hyperliens renvoyant à leurs propres sites) sont encouragés (tous les hyperliens sont vérifiés périodiquement et réparés, quand c’est possible). La notion de cyber-provoque (trollisme) n’existe pas sur les 7 du Québec. Toute contradiction y est fermement valorisée. Le plus radicale elle sera, les plus nettement elle sera approuvée. Ceci dit, inévitablement (il semble que ce soit une loi du genre blogue), le site développe, avec le temps, une camarilla. C’est un petit groupe d’intervenants habituels qui aiment les 7 du Québec, le lisent régulièrement, et œuvrent à le complémenter. Ce sont les ami(e)s, les compagnons et compagnes de route. Toutes les interventions et hyperliens introduits par la camarilla sont acceptés, sauf les insultes sans contenu (dites insultes inanes) à l’égard des contradicteurs d’un auteur. Le fait d’aimer le site et de le défendre bec et ongles ne libère pas de l’obligation d’argumenter au contenu. Restons corrects et en focus sur le débat.

5- Sont refusés, sans sommation ni explication, les textes suivants. Les interventions écrites dans une langue que l’équipe éditoriale ne peut pas décoder. Les interventions en code MSN. Les erreurs factuelles indubitables. Il est inutile et oiseux de noyer un objecteur dans le ridicule facile de son ignorance primale (En principe, cette dernière peut d’ailleurs parfaitement co-exister avec des objections valides). Les insultes inanes (insultes sans contenu complémentaire, genre: Pauvre imbécile! sans plus) à l’égard des auteurs ou des autres intervenants. Noter cependant que les textes écrits sèchement, avec arrogance, ou colère, ou virulence, ou dépit, ou amertume, mais véhiculant des idées, un contenu, sont retenus. Les propos enfreignant les contraintes usuelles de la liberté d’expression (propos racistes, antisémites, misogynes, homophobes, diffamatoires, juridiquement préjudiciables, etc.) sont éliminés. La diffamation est les révélations non voulues d’identités privées sont éliminées. Quand le rouleau dépasse trente interventions, on commence aussi à éliminer les redites martelées (redite absolue, un peu comme dans une engueulade). Grosso modo, une redite martelée par intervenant est autorisée. Elle fait alors l’objet d’un avertissement explicite (Epsilon, évitez les redites martelées. Le rouleau s’allonge. Vous allez m’obliger à vous caviarder). La redite martelée suivante du même intervenant est éliminée sans autre sommation. Les interventions portant sur le processus même de la procédure de modération (Genre: pourquoi avoir censuré ma redite. Tu ne respectes pas la liberté d’expression!) sont caviardées sans sommation car c’est là un bruit inutile qui encombrerait la lecture par un tiers. L’équipe éditoriale se réserve aussi le droit d’interrompre un débat subsidiaire entre intervenants si elle le juge excessivement digressant. Ladite interruption est alors signalée explicitement, avec aménité, ou sans. Restons en focus sur le sujet de l’article-tête gouvernant nos commentaires.

6- L’équipe éditoriale des 7 du Québec se réserve le droit de retirer à tous moment (en avertissant ou sans avertir) tout commentaire, portion de commentaire ou suite de commentaires si elle juge que le présent protocole a été enfreint. Elle appliquera ce droit le plus rarement possible mais ses décisions de modération sont sans appel.